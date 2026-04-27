Ilary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: a Capri con Bastian Muller e la figlia Isabel, guarda

La conduttrice e il fidanzato si godono il bel tempo dell’isola dell’amore con la piccola di 10 anni

Il reality show doveva concludersi il 5 maggio invece la finale è stata posticipata a martedì 19 maggio

Mediaset allunga il GF Vip, che doveva concludersi il 5 maggio, invece tutto è stato posticipato al 19 maggio. Ilary Blasi si gode il successo, soprattutto social, del suo programma, sorride entusiasta e si prende una pausa. Parte per Capri con Bastian Muller e la figlia ultimogenita avuta da Francesco Totti, la tenerissima Isabel. La conduttrice e il fidanzato 39enne si godono il bel tempo dell’isola dell’amore con la piccola di 10 anni. Per loro lunghe passeggiate e gite in barca, una nella magnifica Grotta Azzurra.

Ilary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: a Capri con Bastian Muller e la figlia Isabel

La 44enne sbarca a Capri il 25 aprile, l’ultima volta ci era stata nel 2020, quando al suo fianco c’era ancora l’ex Capitano della Roma. Trova ad accoglierla l’imprenditore Ciro Alfano, conosciuto per i suoi servizi tra mare e terra.

La conduttrice e il fidanzato si godono il bel tempo dell’isola dell’amore con la piccola di 10 anni

La 44enne e il 39enne alloggiano insieme alla bambina al Grand Hotel Quisisana

I tre alloggiano in una delle esclusive suite del Grand Hotel Quisisana, una stanza enorme con un grande terrazzo con vista mozzafiato sul mare.

E' un anticipo di festa di compleanno: Ilary il 28 aprile compie 45 anni, ma sarà in onda in tv col reality show

La Blasi e il compagno si godono il relax con la bambina. Per loro cena al Ristorante Aurora: lei riceve un dessert accompagnato da dedica. E’ tutto stupendo. Il giorno dopo si esce col barchino e si visitano i Faraglioni e non solo. Questi giorni sono un anticipo di compleanno per la presentatrice, che domani, martedì 28 aprile, compirà 45 anni, ma sarà in onda col reality show su Canale 5.