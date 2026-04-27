Giulia De Lellis e Tony Effe emozionati al battesimo della figlia Priscilla a Roma: foto

I due vivono a Milano, ma per la bimba hanno scelto una chiesa importantissima della loro città natale

La piccola, anche lei nata nella Capitale lo scorso 8 ottobre, ha ricevuto pure la benedizione del Papa

Lo aveva annunciato e il grande giorno è arrivato, vissuto rigorosamente in famiglia con i parenti e gli amici più cari. Giulia De Lellis e Tony Effe sono emozionati e allo stesso modo raggianti negli scatti condivisi che raccontano il battesimo della figlia Priscilla a Roma. La piccola ha ricevuto il suo primo sacramento il 25 aprile e la coppia non poteva desiderare momento più bello.

Giulia De Lellis e Tony Effe emozionati al battesimo della figlia Priscilla a Roma

L’influencer e imprenditrice 30enne e il trapper 34enne vivono a Milano, ma per la bimba hanno scelto una chiesa importantissima della loro città natale, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in pieno centro, dove solitamente si svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica Italiana. La piccola, anche lei nata nella Capitale lo scorso 8 ottobre, ha ricevuto pure la benedizione apostolica su pergamena di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost. La coppia la mostra e svela così anche gli altri nomi scelti per la pargoletta: si chiama Priscilla Bella Lucilla Marie.

I due vivono a Milano, ma per la bimba hanno scelto una chiesa importantissima della loro città natale

La piccola, anche lei nata nella Capitale lo scorso 8 ottobre, ha ricevuto pure la benedizione del Papa

Nicolò Rapisarda, questo il nome all’anagrafe di Tony Effe, per l’occasione ha indossato una polo e pantaloni color panna, al collo ha messo un foulard. Giulia ha scelto un miniabito bianco, sandalo con zeppa e tacco altissimo e sopra un trench color sabbia.

A seguire ricevimento nell'esclusivo Lumen Cocktails & Cusine, un locale bellissimo e suggestivo inserito del lussuoso hotel The St. Regis Rome

Dopo il battesimo tutti si sono recati al Lumen Cocktails & Cusine, un locale bellissimo e suggestivo inserito del lussuoso hotel The St. Regis Rome, a pochi passi dalla Basilica. Sorrisi, risate, brindisi e per finire torta colorata a più piani.

Giulia ha voluto un allestimento perfetto per il ricevimento dedicato alla figlioletta

La De Lellis ed Effe mostrano a tutti la loro gioia, senza svelare, come spiegato, il volto della bambina che ha cambiato loro la vita. Lei, ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante, sul rapporto col compagno che desidererebbe presto sposare e di come sia mutato con l’arrivo della cicogna, ha detto: “E’ una cosa proprio inspiegabile. Se prima magari, quando eravamo fidanzati e basta, c'era il giorno che mi faceva innervosire e poteva anche pensare lontanamente di non avere più nella mia vita, per un capriccio o una giornata in cui mi rodeva, oggi per me non è più un'opzione. Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui”.