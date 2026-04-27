Nathaly Caldonazzo a nozze con Filippo Maria Bruni: il 24 aprile ha detto di sì a Bari, ecco chi è lui

La showgirl 56enne, madre di Mia, avuta da Riccardo Sangiuliano, era fidanzata con il 54enne da due anni

Per lei abito nuziale in raso color panna con corpino in pizzo e gonna da principessa a ruota, velo in testa

Il 24 aprile ha detto di sì e non lo ha fatto, come inizialmente programmato, a Roma, ma a Bari. Nathaly Caldonazzo è andata a nozze con Filippo Maria Bruni. La showgirl 56enne, madre di Mia, 22 anni, avuta da Riccardo Sangiuliano, era fidanzata con il 54enne da due anni. Lui l’ha conquistata completamente.

Nathaly Caldonazzo a nozze con Filippo Maria Bruni: il 24 aprile ha detto di sì a Bari

Filippo è un uomo lontano dal mondo dello showbiz e dei social network. E’ attualmente responsabile dell’Accademia Cittadella Nicolaiana, una onlus con sede a Bari Vecchia nata per gestire, valorizzare e promuovere il complesso della Cittadella Nicolaiana e il Museo Nicolaiano. Sembrerebbe che il loro legame sia nato grazie alla sorella di Nathaly, Patrizia, che li ha fatti incontrare di nuovo. Si conoscevano da giovanissimi.

Per lei abito nuziale in raso color panna con corpino in pizzo e gonna da principessa a ruota, velo in testa

Filippo, 54 anni, è un uomo lontano dal mondo dello showbiz e dei social network. E’ attualmente responsabile dell’Accademia Cittadella Nicolaiana

La Caldonazzo è stata una sposa impeccabile con indosso un abito nuziale in raso color panna con corpino in pizzo e gonna da principessa a ruota, un grande fiocco sul retro e il velo in testa. Ha scelto di essere accompagnata all’altare dalla madre, l'ex ballerina Leontine Snell, e dalla figlia. Matrimonio blindato con telefonini vietati. All’uscita della Basilica la festa, con l’inseparabile Bulldog Francese ad aspettarla insieme agli ospiti. La festa è poi proseguita alla Masseria Cariello Nuovo, immersa nel verde della campagna pugliese, a Casamassima.

La showgirl 56enne, madre di Mia, avuta da Riccardo Sangiuliano, era fidanzata con il 54enne da due anni

La coppia mostra le fedi all'anulare

Nathaly del compagno, ospite a Verissimo, aveva detto: “Lui mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi. Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita. Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: 'Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'. Piano piano mi ha convinta. E’ bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene”