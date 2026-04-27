Il pugliese 37enne sui social replica a duro muso alle dichiarazioni della 36enne ospite nel podcast della 33enne

Isabella De Candia, a cui è legato dal 2019, commenta sui social ed esprime costernazione per le loro parole

Francesco Monte le definisce, senza mezzi termini “sedicenni rancorose”. L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta contro le ex Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Replica a duro muso alle dichiarazioni dell’argentina 36enne, ospite nel podcast dell’italo-persiana 33enne. E’ stato fidanzato con entrambe. Anche la sua attuale fidanzata, Isabella De Candia, modella 40enne, critica le due.

''Sedicenni rancorose'': Francesco Monte sbotta contro le ex Salemi e Rodriguez e anche la fidanzata critica

Durante Non lo faccio x moda la Salemi chiede a Chechu di parlare dell’ex avuto in comune, di cui entrambe non parrebbero entusiaste. “Mi ero dimenticata di questa cosa”, dice l’argentina. “Anche io”, le fa eco Giulia. Cecilia aggiunge: “Io dimentico di essere stata fidanzata con lui che non so se è una cosa carina…”. “Proprio carina non è, ma ci sarà un motivo…”, sottolinea l’altra con ironia.

Non è finita qui. Quando si parla di sex toys, la Rodriguez, che mai fatto mistero di usarli nell’intimità col marito Ignazio Moser, svela: “Per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose qua, perché diceva che doveva usare il suo... Mi sembrava un po’ retrò questo pensiero, perché se uno vuole che il rapporto duri a lungo bisogna giocare, altrimenti diventa tutto uguale e uno si annoia”. Giulia concorda su tutta la linea.

Il pugliese 37enne sui social replica a duro muso alle dichiarazioni della 36enne ospite nel podcast della 33enne

Monte da casa non rimane in silenzio e si sfoga via Instagram: “Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono stato all’altezza. Capita eh! Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciaooo. Mi fermo qui, ma presto parlerò di tutto quello che ho subìto in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con gossip da sedicenni rancorose”. Stando ai rumor, starebbe per passare alle vie legali.

Isabella, la compagna, è dalla sua parte. Nella pagina social del podcast, sotto un reel in cui si parla della spinosa questione, interviene mettendoci la sua firma e scrive: “Mi permetto di lasciare qui un commento solo per dire una cosa: da donna non di spettacolo proprio non capisco come si possa parlare pubblicamente senza filtri di argomenti molto intimi e che soprattutto riguardano persone che non hanno possibilità di replica in quel momento”.

Isabella De Candia, a cui è legato dal 2019, commenta sui social ed esprime costernazione per le loro parole

“Questa può starci come chiacchierata tra amiche sicuramente - chiarisce ancora la donna - chi non l’ha mai fatto! Poi tra due ex ci sta ed è intrigante non lo metto in dubbio. Però io avrei evitato, anche per dovere di cronaca. Anche perché non gliene frega niente a nessuno. Aggiungo un’ultima cosa perché amo l’uguaglianza vera. Se due uomini in un podcast pubblico avessero parlato in questo modo della propria ex in comune quale sarebbero state le reazioni?”,