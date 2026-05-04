Ora la comica 50enne e l’ex 46enne sono in ottimi rapporti: i due sono genitori di Agata, nata nel 2010

“Abbiamo avuto la fortuna di guardare molto avanti e cercare di salvare quello che poteva essere salvato”

Katia Follesa si apre sulle pagine di Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera. Parla della separazione da Angelo Pisani, ufficializzata nel 2024, ma avvenuta prima. “Abbiamo toccato il fondo”, ammette la comica. Ora la 50enne e l’ex 46enne sono in ottimi rapporti: i due sono genitori di Agata, nata nel 2010. Sono stati una coppia dal 2006 al 2023.

''Abbiamo toccato il fondo'': Katia Follesa parla della separazione da Angelo Pisani, ufficializzata nel 2024

Non solo condividono l’amore per la figlia, ma anche lo stesso palcoscenico. Katia sa che molti non comprendono il legame che c’è adesso tra lei e Angelo. “Tutti ci chiedono: come fate? Nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna di guardare molto avanti e cercare di salvare quello che poteva essere salvato. Il nostro rapporto era speciale, andava oltre la relazione uomo-donna: ci siamo presi per mano perché stavamo affogando entrambi per le nostre vite passate e ci siamo salvati”, spiega.

“Poi, nel cammino non tutto è stato sempre semplice: Angelo aveva anche smesso di voler fare il comico, non c’era lavoro, ci sono stati periodi bui. Ma facendo lo stesso mestiere, non è mai mancata la comprensione nel vedere una persona frustrata nel fare qualcosa che non gli piaceva più”, prosegue la Follesa.

La comica 50enne si apre sulle pagine di Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera

Lei ora ha un nuovo compagno, l’attore di Mare Fuori Vincenzo Ferrara, 53 anni . “Non volevo precludermi di vivere quello che mi stava capitando. Però, ecco, tra di noi non c’è mai stato il giudizio o il rancore. Ora siamo separati da qualche anno e stiamo benissimo: lui con la sua vita e io con la mia. Ma abbiamo toccato il fondo prima di arrivare a questa consapevolezza e l’abbiamo toccato insieme. Solo che in quel momento ci siamo detti: che facciamo, risaliamo e cerchiamo di tornare a respirare? Separarsi è stata la decisione più saggia”, chiarisce Katia.

Con Pisani continua a lavorare a Comedy Match sul Nove, Follesa sottolinea: “Per me avere Angelo nel cast era determinante essendo un programma di improvvisazione comica e pochissima gente sa improvvisare. Lui, come tutti gli altri comici del cast, è bravissimo: non poteva mancare”.

La popolare artista sulla loro figlia svela: “Lei è molto sana e saggia. Non ha TikTok ma tante passioni belle come il cinema e il teatro, ora fa anche l’accademia teatrale di Grock. Io e Angelo ci confrontiamo ogni giorno e quello che trasmettiamo è questo senso di libertà e al tempo stesso di autostima. Siamo due giullari, lei ogni tanto si vergogna... Ma l’idea era spiegarle di non preoccuparsi di quello che pensa la gente e di esprimersi, senza paura del confronto, dal momento che non tutto si risolve dicendo tu hai ragione o tu hai torto. Siamo fortunati”.