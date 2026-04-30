''Come si diventa un personaggio'': Can Yaman taglia la barba, le immagini del cambio look le pubblica sul social, guarda

Il 36enne pubblica un reel mentre è dal barbiere a fare i colpi di sole, ma non solo…

L’attore turco lo aveva detto: “Dopo Sandokan volevo cambiare, fare un personaggio autoironico”

A sorpresa condivide un reel in cui è seduto comodamente in poltrona dal barbiere. In testa ha la cuffia apposita che serve per i colpi di sole. Ma non solo. Can Yaman taglia la barba. Le immagini del cambio look le pubblica nelle sue storie: sembra un altro senza!

''Come si diventa un personaggio'': Can Yaman taglia la barba, le immagini del cambio look le pubblica sul social

“Come si diventa un personaggio. Ti odieranno Figaro Barber Salon”, scrive. E’ nel salone che da sempre si prende cura di lui a Roma. L’attore turco ha deciso di rimuovere la sua amata barba, molto probabilmente, per esigenze di set.

Il 36enne pubblica un reel mentre è dal barbiere a fare i colpi di sole, ma non solo…

Ora l'attore turco sembra un altro

Del resto qualcosa Yaman aveva anticipato al Festival On Air 2026, dove è stato ospite. Sul palco a Palermo aveva rivelato: “Dopo Sandokan volevo cambiare, fare qualcosa di autoironico. Non puoi sembrare sempre il personaggio ‘perfetto’, quindi devi reinventarti. Io posso fare qualsiasi ruolo, ma dipende dal momento. E’ una questione di gestione della carriera”.

Can ha deciso di rimuovere la barba quasi sicuramente per esigenze di set

“Ad esempio se volessi interpretare un cattivo, il pubblico deve essere pronto a vedermi in quei panni. Mi piace nascondermi dietro i personaggi. Ogni ruolo contiene una parte di me, ma non voglio che tutto sia svelato”, aveva aggiunto Can. E poi concluso: “Un attore deve sorprendere. Se smetti di farlo, hai finito”. Lui senza più la barba lascia tutti a bocca aperta.