“Ho detto di no, non ce la farei proprio”, confessa il romano, ex volto di Temptation Island

Su Francesca Fagnani: “Non capivo bene perché ridesse tanto, io non stavo scherzando…”

Francesco Chiofalo non pensava che i suoi video diventassero virali e la sua ospitata gli regalasse tanta popolarità. A Fanpage, nella lunga intervista, rivela cosa gli è stato proposto dopo l’esilarante intervista a Belve. “Mi hanno offerto 50mila euro”, confida. Il compenso sarebbe arrivato nelle sue tasche se avesse accettato di girare un film porno.

''Mi hanno offerto 50mila euro'': Francesco Chiofalo rivela cosa gli è stato proposto dopo l’esilarante intervista a Belve

“Mi hanno proposto di fare un film porno, offrendomi pure un sacco di soldi. Mi ha contattato una pornostar famosissima, che conta milioni di follower su OnlyFans, Instagram, TikTok. Non posso dire il nome, ma voleva fare un film porno con me. Mi ha proposto un sacco di soldi per convincermi, ma sono cattolico, non ce la faccio”, chiarisce il romano 37enne, ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione. “Mi ha detto pure 50 mila euro. Ho detto di no, non ce la farei proprio”, aggiunge.

Lenticchio su Francesca Fagnani, che l'ha voluto nel suo programma, dice: “Io non capivo bene perché ridesse tanto, io non stavo scherzando, stavo parlando seriamente. Non stavo facendo cabaret, non stavo cercando di farla ridere. Stavo semplicemente rispondendo alle domande. Però il fatto che la gente mi scoppia a ridere in faccia, è una cosa che mi succede fin da quando ero ragazzino. Io parlo e la gente si mette a ridere. Però su Francesca Fagnani devo dire una cosa. E’ stata coraggiosa a invitarmi. Io sono onoratissimo di aver fatto il programma, però non sono proprio all'altezza di Belve”.

Su Francesca Fagnani: “Non capivo bene perché ridesse tanto, io non stavo scherzando…”

Chiofalo conferma le 350 donne avute in passato. Minimizza sulle critiche ricevute dalle ex Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Poi sulla fidanzata Manuela Carriero confessa: “In questo periodo siamo in crisi, stiamo litigando per questa storia del tatuaggio istantaneo. Lei dice: ‘Non mi piace. Dicono che fa venire il cancro alla pelle, dicono che tutto questo inchiostro inserito nel corpo in un'unica volta può andare nel fegato, che può venire una crisi epatica’. Stiamo facendo grosse litigate perché si sta opponendo. E' convinta che quando ti metti con una persona, poi non è giusto che stravolgi il tuo aspetto. Secondo lei non dovrei più fare niente o devo in qualche modo chiederle il permesso. Antonella e Drusilla non si permettevano, sono sincero”.

Sugli attacchi degli hater che la ragazza ha detto di subire per cola sua, chiarisce la sua posizione: “Ti dico la verità, ho fatto sentire brutte tutte le mie ex vicino a me. Mi dispiace molto, sono sincero. Quello di Manuela è un fisico normalissimo. Lei ci sta male per queste critiche. E' demoralizzata. E ad attaccarla di più sono le donne. Mi meraviglio nel vedere le ragazze che la insultano. Dovrebbero difendersi tra loro da questi insulti superficiali e stupidi e invece sono le prime ad attaccare. Rimango basito, sono sincero. Mi sento anche un po' in colpa perché probabilmente questo succede perché sta con me”.

Lenticchio confessa che in questo periodo è in crisi con l'attuale fidanzata Manuela Carriero, 36 anni

Francesco conclude: “Subisce gli effetti del pubblico molto attivo che mi segue e che spesso si riversa, sia in positivo che in negativo, sulla persona che ho accanto. Magari da una parte cresce il numero dei suoi follower, ma dall'altra aumenta anche il dissenso. Manuela è una brava ragazza che lavora da quando era bambina. Non è cresciuta in mezzo alla bambagia come alcune mie ex. A me piace così. A volte per sdrammatizzare le dico: hai voluto stare con un figo e ora pedala”.