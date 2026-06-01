'Finalmente a casa': Sonia Bruganelli felice per le dimissioni della figlia Silvia Bonolis dopo due mesi in ospedale

La 23enne era stata ricoverata il 10 maggio nel giorno della festa della mamma

Con un lungo post l'ex moglie di Bonolis ha raccontato gli ultimi giorni in ospedale

Un sospiro di sollievo e un momento da celebrare per Sonia Bruganelli: Silvia Bonolis, la figlia della 52enne e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale ed è tornata tra le mura della sua casa, insieme alla sua famiglia. A renderlo noto è stata l'imprenditrice che ha condiviso un video sui social in cui ha mostrato alcuni dei momenti trascorsi in ospedale. La 23enne era stata ricoverata lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della mamma.

Silvia Bonolis è stata dimessa dopo due mesi

La 23enne è stata ricoverata il 10 maggio

Tanti i messaggi d'affetto per la 23enne

"Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia. Grazie per le vostre preghiere", ha scritto Sonia.

Nel filmato pubblicato compaiono, accanto a Silvia, il compagno di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, il fratello Davide Bonolis e altre persone, amici di famiglia che hanno fatto visita alla giovane durante i giorni trascorsi in ospedale.

Il fratello Davide ha commentato: "Non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo".