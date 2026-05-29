Il mondo dello spettacolo scende in campo per proteggere Belen Rodriguez. La riflessione di Alba Parietti e le parole di Mara Venier: ''L'ho vissuto anche io''

Dopo la notizia del ricovero sui social sono state pubblicate analisi e riflessioni

Le colleghe della 42enne sono intervenute in segno di solidarietà

Il mondo dello spettacolo scende in campo per proteggere Belen Rodriguez. Le notizie su un presunto crollo psicofisico della showgirl 41enne, culminato con il ricovero lampo al Policlinico di Milano, hanno scosso profondamente il web. Mentre c’è chi continua a cercare le ragioni che si celano dietro la vicenda, dal mondo dei social si è sollevato un coro unanime di messaggi di solidarietà, soprattutto da parte dei colleghi che hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno a Belen.

Tantissimi i vip scesi un campo per difendere Belen Rodriguez

A partire da Mara Venier: la conduttrice di Domenica In ha commentato un’articolo del giornalista Mario Manca, il quale su Instagram invocava silenzio e rispetto per il dolore di Belen Rodriguez. ''Condivido tutto… l’ho vissuto!'', ha scritto la 75enne. Anche Vladimir Luxuria ha voluto dedicare un pensiero affettuoso all’amica: ''Si pensa che la felicità sia stare sulle copertine di tutte le riviste: ma cosa ne sappiamo davvero di quello che vivono le persone?''.

Mara Venier ha confessato di aver vissuto un momento simile

Alba Parietti ha scritto un’intensa riflessione: ‘’Quando vivi sempre sotto lo sguardo degli altri, quando tutti ti desiderano, ti cercano, ti adulano, finisci quasi per non capire più chi ti vuole davvero bene e chi invece è semplicemente attratto da quello che rappresenti. Dietro una donna bellissima, dietro una copertina, c’è sempre una persona e le persone, anche quelle che sembrano avere tutto, qualche volta si spezzano in silenzio.’’

Alba Parietti ha scritto una lunga riflessione

Intanto al settimanale Gente persone vicine alla conduttrice avrebbero raccontato che la crisi di panico sarebbe stata provocata esclusivamente dal malfunzionamento della serratura della porta del bagno che, incastrandosi, le avrebbe impedito di uscire. Il fatto di essere rimasta chiusa in uno spazio ristretto l’avrebbe spaventata al punto da spingerla a chiedere aiuto in preda al panico. Nessun commento dalla famiglia, solo Cecilia Rodriguez ha pubblicato una storia che è sembrata un pensiero per la sorella. Nella foto, la luna dietro una nuvola, la frase: “Cuida lo que te cuida" che in italiano significa "Prenditi cura di ciò che si prende cura di te”.