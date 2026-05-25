Francesca Chillemi celebra a Napoli il battesimo della figlia Esmeralda con il compagno Eugenio Grimaldi: le rare immagini

Ricevimento chic: l’attrice 40enne e l’imprenditore 39enne, solitamente riservatissimi, stavolta condividono

Il colore verde domina la festa, accompagnato dall’immancabile bianco: abito satinato color ghiaccio per l’ex miss

Una giornata speciale vissuta lontano dai riflettori, ma troppo bella per non essere condivisa. Francesca Chillemi, solitamente riservatissima sul suo privato, stavolta fa una delle sue rarissime eccezioni alla regola e regala ai follower una piccola finestra sulla sua felicità familiare. Sabato 23 maggio l'attrice siciliana celebra a Napoli il battesimo della figlia Esmeralda, nata alla fine dello scorso fine dicembre dall'amore con Eugenio Grimaldi, 39 anni, Executive Manager del Gruppo Grimaldi.

Francesca Chillemi celebra a Napoli il battesimo della figlia Esmeralda con il compagno Eugenio Grimaldi

L'ex Miss Italia,tra i volti più amati della fiction italiana grazie al successo di Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, ha sempre custodito con grande attenzione la sua vita privata. Anche la nascita della secondogenita è stata tenuta lontana dai riflettori: la bambina, venuta al mondo in anticipo rispetto alla data prevista del parto, è stata 'annunciata' solo il 10 gennaio.

Stavolta il cuore ha avuto la meglio sulla riservatezza. Francesca pubblica nelle Storie pochi scatti, selezionati con cura, che rivelano l'atmosfera raffinata e autentica di una giornata che ha riunito famiglia e amici più cari. Lei ed Eugenio hanno una location immersa nel verde, elegante e luminosa. A catturare immediatamente lo sguardo è la scenografica torta del battesimo. Una creazione originale, realizzata in una brillante tonalità di verde e decorata con delicati fiori bianchi, perfettamente integrata nel contesto della festa.

Ricevimento chic: l’attrice 40enne e l’imprenditore 39enne, solitamente riservatissimi, stavolta condividono sui social

Tra le immagini più tenere c'è quella che ritrae Francesca con la sua bambina tra le braccia. Esmeralda indossa un raffinato abitino bianco da cerimonia, simbolo di purezza e dolcezza, mentre accanto a loro sorride Eugenio Grimaldi. L'imprenditore sfoggia una giacca doppiopetto blu abbinata a una camicia bianca.

Per il battesimo della figlia Francesca Chillemi sceglie un lungo abito satinato color ghiaccio. Le linee essenziali del vestito, il morbido scollo drappeggiato, gli accessori dorati minimal e i capelli lisci lasciati scendere con naturalezza sulle spalle completano un'immagine di grande classe.

Il colore verde domina la festa, accompagnato dall’immancabile bianco: abito satinato color ghiaccio per l’ex Miss Italia

A rendere ancora più speciale la giornata c'è sicuramente la presenza di Rania, la primogenita di Francesca, 10 anni, nata dalla precedente relazione con Stefano Rosso. Per lei, l'arrivo di Esmeralda ha significato diventare sorella maggiore. Poi gli amici più stretti e i famigliari, che sorridono raggianti all'evento insieme alla coppia e i bimbi. E' una giornata da ricordare.