Ospite di Giulia Salemi a “Non lo faccio x Moda”, la modella senza peli sulla lingua, confida la causa

La 42enne e l’ex velina sarda 47enne non si seguono più sui social, Bianca chiarisce: “Non provo astio per lei”

Bianca Balti l’ha giurato a inizio podcast: ha promosse di non sottrarsi alle domande scomode e di dire tutta la verità. Ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio x Moda, la modella svela perché non è più amica di Elisabetta Canalis. “Ci siamo abbandonate”, ammette.

''Ci siamo abbandonate'': Bianca Balti svela perché non è più amica di Elisabetta Canalis, a cui un tempo era molto legata

Nel corso della lunga chiacchierata, l’italo-persiana 33enne le sottolinea: “Sei anche vendicativa… Ho notato dei movimenti strani di follow e unfollow con una persona che era tua amica: Elisabetta Canalis. C’è stato un ‘unfollow’ a vicenda…”. Le due, che vivono entrambe a Los Angeles, non si seguono più su Instagram.

La 42enne fa una premessa e spiega: “Io, da brava boomer, a un certo punto, se una cosa non mi ispirava, cercavo di toglierla. Poi ho scoperto di poter mettere il ‘muto’, perché l’unfollow viene preso come un segnale proprio di ‘guerra’. Invece io lo facevo a momenti, se ero giù, cercavo di non vedere le cose che non mi facevano stare bene…”.

Ospite di Giulia Salemi a “Non lo faccio x Moda”, la modella senza peli sulla lingua, confida la causa. La 42enne e l’ex velina sarda 47enne non si seguono più sui social

Bianca va dritta al punto e senza peli sulla lingua confida: “Con Elisabetta devo dire che eravamo amiche e ora non siamo più tanto amiche. Abbiamo delle visioni politiche differenti”. Giulia è stupita e ironizza: “Ah, si litiga per la politica adesso? Prima si litigava per i ragazzi…”. “Quando abiti in America direi che si può anche litigare per la politica - precisa la Balti - Voglio chiarire: non abbiamo un astio in corso. Semplicemente io e lei ci siamo abbandonate. La politica vuol dire anche ‘valori’, questo il senso. Da adulte abbiamo detto: non abbiamo molto da spartire”.

La top model desidera aggiungere una cosa importante: "Devo dire, però, che Elisabetta è stata super carina quando mi sono ammalata”. Fa riferimento alla diagnosi di cancro ovarico che ha ricevuto a settembre 2024: ora, pur sempre sotto controllo, sta bene. “Non ci sentivamo da un paio di anni e invece mi ha scritto un messaggio bellissimo - prosegue Bianca - Lei non è tra quelle persone per cui provo astio o con cui sono stata vendicativa o sono cattiva”. Ma le due continuano a non seguirsi più…