Sophie Codegoni ritrova il sorriso: festa da favola per i 3 anni di Céline Blue, il tema scelto per la figlia

“Oggi ho sorriso tutto il giorno con le lacrime negli occhi. Ti amo, piccola peste”, scrive la 25enne

L’ex tronista, nonostante il legame spezzato con padre della bimba, Alex Basciano, sembra serena

Un castello, colori pastello, e quell’atmosfera dolce che profuma di rinascita. Sophie Codegoni ha organizzato una festa da favola per i 3 anni della piccola Céline Blue. Per la figlia ha scelto un party incantato a tema Rapunzel, trasformando il compleanno della sua bambina in un vero sogno Disney. Tutto perfetto e curato nei minimi dettagli. Tutto pieno d’amore.

Sophie Codegoni ritrova il sorriso: festa da favola per i 3 anni di Céline Blue

L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso sul social alcuni momenti del party, lasciando intravedere tutta l’emozione vissuta durante la giornata. Le parole scelte da Sophie raccontano molto più di qualsiasi immagine: “Oggi ho sorriso tutto il giorno con le lacrime negli occhi. Ti amo, piccola peste. Buon compleanno”. Una frase semplice, ma intensissima. Perché dietro quelle lacrime c’è probabilmente molto più della gioia per il compleanno della figlia. C’è il sapore di una serenità ritrovata dopo mesi difficili e delicatissimi sul piano personale.

“Oggi ho sorriso tutto il giorno con le lacrime negli occhi. Ti amo, piccola peste”, scrive la 25enne

La storia con Alessandro Basciano, 36 anni, padre della bambina, continua infatti a occupare le pagine del gossip e della cronaca giudiziaria. Il procedimento legato all’accusa di stalking mossa da Sophie nei confronti dell’ex compagno è ancora in corso. Tuttavia, lo scorso marzo, il Gip di Milano ha revocato la misura cautelare del braccialetto elettronico nei confronti di Basciano. Una decisione arrivata anche alla luce del fatto che Sophie avrebbe scelto di trasferirsi a vivere a circa 300 metri dall’abitazione dell’ex compagno. Un dettaglio che, secondo la difesa di Alessandro, dimostrerebbe l’assenza di un concreto stato di timore.

L’ex tronista, nonostante il legame spezzato con padre della bimba, Alex Basciano, e il procedimento legale ancora in corso contro di lui, sembra serena

Nel frattempo, però, la 25enne sembra aver lentamente ricominciato a respirare. E questa festa appare quasi come il racconto simbolico di una nuova fase della sua vita. Al centro di tutto c’è Céline Blue, splendida protagonista della festa. Intorno a lei maxi scenografie ispirate a Rapunzel, palloncini nei toni lilla e oro, dolci scenografici, giochi e allestimenti da fiaba.

Allestimento da fiaba per la bimba a tema Rapunzel

Sophie, radiosa, non ha mai smesso di sorridere, come svela lei stessa. Ha scelto di mostrarsi meno fragile e più concentrata sulla sua quotidianità con la bimba, diventata il suo assoluto punto fermo.