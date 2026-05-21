La cantante 36enne sfila sulla Croisette con un abito firmato Prada e incanta i presenti

Al Tg5 regala parole rivolte alle donne: è la prima volta che sembra far riferimento alla sua relazione

Ancora una volta Elodie si prende Cannes. E lo fa da diva contemporanea: sofisticata, libera, magnetica. La cantante romana, 36 anni appena compiuti, torna sulla Croisette come testimonial di L'Oréal Paris, regalando uno dei momenti più glamour di questa edizione del Festival. Stavolta, oltre al look mozzafiato, a far parlare sono soprattutto le sue parole. Molto personali. Molto intime. Per molti, il primo vero commento pubblico sulla storia d’amore: sembrano una dedica a Franceska Nuredini.

Elodie conquista Cannes: abito champagne, diamanti e parole che sembrano una dedica a Franceska Nuredini

Il momento nasce commentando una delle immagini simbolo della kermesse: lo scatto iconico di Geena Davis e Susan Sarandon in Thelma & Louise, diventato negli anni manifesto di libertà femminile, sorellanza e indipendenza. Elodie, invitata dal Tg5 a dire la sua, si lascia andare a una riflessione che sa quasi di dichiarazione d’amore. “Mi piace moltissimo, sono molto legata alle donne, amo le donne, anche in questo momento specifico della mia vita”, sottolinea, attirando immediatamente l’attenzione sul rapporto con la ballerina 24enne, ormai presenza fissa accanto a lei da mesi.

La cantante 36enne sfila sulla Croisette con un abito firmato Prada e incanta i presenti

Queste sue parole arrivano dopo il romantico viaggio in Giappone condiviso dalla coppia, raccontato sui social con tante foto. In una c’è persino un bacio appassionato pubblicato senza più alcuna esitazione.

Elodie aggiunge: “Ho la capacità oggi di poter proteggere altre donne, di poterle aiutare e farmi aiutare”, aggiunge. Desidera chiarire quanto per lei siano importanti il sostegno reciproco e la solidarietà femminile.

Al Tg5 regala parole rivolte alle donne: è la prima volta che sembra far riferimento alla sua relazione

Per il red carpet la cantante sceglie Prada e incanta tutti con un abito satinato color champagne dalle sottili spalline, impreziosito da una raffinata stampa foliage all over che rende il tessuto luminoso e cangiante sotto i flash. Il corpetto strutturato fascia perfettamente la silhouette, mentre la gonna lunga e dritta, aperta da uno spacco laterale profondissimo, aggiunge sensualità sofisticata senza mai risultare eccessiva. A completare il tutto, gioielli di diamanti scintillanti, sandali in pelle metallica e un beauty look elegantissimo: eyeliner nero delicato, rossetto nude rosato, blush e bronzer scolpiti alla perfezione per esaltare i lineamenti.