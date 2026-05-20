Meghan Markle festeggia l’ottavo anniversario di matrimonio con Harry e svela l’incredibile regalo del marito: guarda

Sul social, nelle Storie, rivela la festa privata a Montecito, in California, con i figli e una torta speciale

L’ex attrice 44enne e il principe 41enne tornano a condividere un romantico momento di quotidianità

Otto anni di matrimonio, due figli di 7 e quasi 5 anni, una vita completamente diversa da quella immaginata ai tempi di Buckingham Palace e un amore che continua a raccontarsi sui social con immagini sempre più intime e personali. Meghan Markle e il principe Harry, sposati dal 19 maggio 2018, festeggiano il loro ottavo anniversario di nozze condividendo con i follower un video dolcissimo girato nella loro mega villa di Montecito, in California. La Duchessa del Sussex racconta tutto nelle sue Storie e svela anche l’incredibile regalo del marito.

Meghan Markle festeggia l’ottavo anniversario di matrimonio con Harry e svela l’incredibile regalo del marito

Nei brevi video postati si vede Harry entrare sorridendo con una torta speciale tra le mani mentre Meghan riprende tutto con entusiasmo. Accanto a loro anche i piccoli Archie e Lilibet. La torta scelta per l’anniversario non è casuale. Si tratta infatti di un dolce al limone e fiori di sambuco, lo stesso identico gusto scelto per il royal wedding celebrato a Windsor e realizzato allora dalla celebre pastry chef londinese Claire Ptak.

Sul social, nelle Storie, rivela la festa privata a Montecito, in California, con i figli e una torta speciale

Meghan e Harry soffiano insieme sulle candeline, complici e sorridenti come due eterni fidanzatini. Il momento più tenero arriva poco dopo, quando la 44enne mostra ai figli il regalo speciale organizzato dal 41enne. Harry sorprende Meghan con una statua raffigurante due pinguini. Un dono apparentemente curioso, ma in realtà pieno di significato per la loro storia d’amore. E’ lei stessa a spiegare ai bambini il motivo del simbolo: “Quando mamma e papà si sono fidanzati, abbiamo fatto una festa con tutti i nostri amici e abbiamo detto: ‘Vestitevi da animali’. Noi eravamo pinguini, perché stanno insieme per tutta la vita”.

Il 41enne dona alla 44enne una statua raffigurante due pinguini

Parole dolcissime le sue, seguite dalla condivisione di una vecchia foto della coppia in costume da pinguino durante quella festa privata organizzata prima delle nozze. Uno scatto inedito e ironico che racconta il lato più giocoso e autentico della loro relazione. Poche ore prima Meghan aveva già emozionato il web pubblicando nuove immagini mai viste del loro matrimonio reale: dettagli del backstage, sorrisi rubati, abbracci e momenti privati lontani dall’etichetta di corte.

Il regalo richiama un ricordo dolcissimo: in una festa mascherata, prima delle nozze, i due si erano travestiti da pinguini perché questi uccelli acquatici stanno insieme tutta la vita

Oggi, a distanza di otto anni dal sì pronunciato davanti al mondo intero, i Sussex sembrano voler raccontare soprattutto questo: la normalità ritrovata lontano dalla corte e dalle etichette reali.