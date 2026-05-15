La 19enne guarda la finalissima del programma insieme al compagno d’avventura e tutti i protagonisti a Milano

Anche mamma Ilary esulta insieme al compagno Bastian Muller, papà Francesco Totti fiero della figlia

Alla fine ce l’hanno fatta davvero. Chanel Totti trionfa a Pechino Express con Filippo Laurino, conquistando il pubblico e battendo in finalissima le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo. Quando il verdetto arriva in tv, dopo mesi di silenzio assoluto e spoiler vietatissimi, per i due “Raccomandati” esplode la festa.

Chanel Totti trionfa a Pechino Express con Filippo Laurino: esplode la festa dei ''Raccomandati'' tra lacrime, urla e applausi

La finale del programma, registrata lo scorso autunno, è seguita a Milano insieme a tutto il cast, tra concorrenti, produzione e volti storici dello show. Presenti ovviamente Costantino della Gherardesca, anima irriverente del programma, ma anche gli inviati Lillo Petrolo e Giulia Salemi, che condividono con il gruppo l’emozione dell’ultima puntata.

E proprio nel momento in cui è annunciato il nome dei vincitori, Chanel e Filippo si lasciano andare a un’esultanza incontenibile: abbracci, urla, lacrime e applausi da parte di tutti gli altri concorrenti, in un clima sorprendentemente affettuoso e festoso.

La 19enne e il 23enne vedono la finale con tutto il cast a Milano e alla proclamazione si lasciando andare, travolti dalla gioia

Per Chanel, 19 anni appena compiuti, questa vittoria ha il sapore della consacrazione mediatica. Fino a pochi anni fa era “la figlia di Ilary e Totti”. Oggi, invece, è una delle giovani protagoniste più osservate del mondo social e televisivo italiano. Accanto a lei, in questa avventura, Filippo Laurino, 23 anni, videomaker e creator, ma soprattutto figlio di Graziella Lopedota, storica manager di Ilary Blasi. Un’amicizia nata da tempo e diventata complicità perfetta durante il viaggio del reality.

Anche mamma Ilary Blasi, che a Roma guarda lo show in tv col fidanzato Bastian Muller, alza le braccia al cielo

Mentre a Milano si brinda alla vittoria, a Roma c’è un’altra tifoseria super accesa davanti alla tv. Nella capitale le amiche storiche di Chanel organizzano un vero gruppo d’ascolto per seguire la finale insieme, tra urla, video social e maxi festeggiamenti appena arriva il verdetto.

Papà Francesco Totti è fiero della figlia

Naturalmente non possono mancare le reazioni della famiglia più famosa di Roma. Ilary segue la finale da casa insieme al compagno Bastian Muller, che sui social condivide una dedica dolcissima alla ragazza: “Noi siamo orgogliosi di te”. Anche Francesco Totti celebra il traguardo della figlia pubblicando una loro foto insieme accompagnata da poche parole, ma chiarissime: “Fiero di te”.

Fanno festa pure le amiche di Chanel, gruppo d'ascolto e sue immancabili fan

Questa vittoria arriva in un momento particolarissimo per Chanel. Solo il giorno prima, infatti, ha festeggiato i suoi 19 anni con un doppio party super glamour: prima il mini compleanno notturno nella villa all’Eur, poi il mega pool party all’Altura Resort tra amici, costumi, musica e paillettes dorate. Ora però, oltre alle candeline, c’è anche un trofeo da festeggiare: lei è raggiante.