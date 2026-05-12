L’amore tra i due era sbocciato a Uomini e Donne nel 2012, nozze nel 2016, l’addio è arrivato nel 2020

L’ex corteggiatrice 37enne ora è legata a Vincenzo Alesiani, con cui vive un’intensa storia d’amore

Tara Gabrieletto finalmente vuota il sacco: svela la sua verità sulla fine del matrimonio con Cristian Gallella. L’amore tra i due era sbocciato a Uomini e Donne nel 2012, nozze nel 2016, l’addio è arrivato nel 2020. “Ora aspetto il divorzio”, dice a Fanpage. Tutto sarebbe avvenuto per un tradimento di lui.

''Aspetto il divorzio'': Tara Gabrieletto svela la sua verità sulla fine del matrimonio con Cristian Gallella

La 37enne ha scoperto tutto, grazie a messaggi vocali e chat sul telefono del 42enne: “Può accadere che le cose non funzionino. Spesso non è colpa di nessuno dei due. Ma se c’è un tradimento che va avanti per mesi e mesi, quella per me è una scelta. Non si può tenere un piede in due scarpe. Magari lascia e poi fatti la tua vita. Penso che debba esserci sempre un minimo di rispetto per quello che c’è stato. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma forse ho valori che non vanno più di moda".

"Ho visto messaggi e ascoltato audio. Dato che non ero lì, la prova del nove non potrò mai averla. Per quanto mi riguarda, però, il tradimento non è solo quando due persone finiscono nello stesso letto, ma anche quando tu non parli più con me e cerchi una persona esterna. Anche quello è un tradimento che non accetto”, sottolinea ancora la donna.

L’ex tronista avrebbe fatto di tutto per riconquistare l’ex corteggiatrice, lei non ne ha voluto sapere, nonostante lo amasse ancora moltissimo: “Per me era troppo grave ciò che era successo. Se ci avessimo riprovato sarebbe stata una vita di inferno per entrambi. Avrei controllato ogni suo respiro e ogni spostamento. Così non è vita”.

Ora la 37enne è felice accanto al fidanzato Vincenzo Alesiani

“Adesso non siamo più in contatto, spero stia bene e basta”, rivela Tara. Non hanno ancora divorziato: “Il mio avvocato ha impiegato quasi 4 anni per riuscire a ottenere la separazione. Tra maggio e giugno dovrebbe arrivare finalmente il divorzio. Anzi, rivolgo un appello al mio avvocato Alessandro Beccaria: fai il miracolo! E’ un angelo, lo sto facendo impazzire. E’ lui che fa da tramite tra me e Cristian perché ad oggi è la cosa migliore”.

Tara, che oggi è lontana dalla tv, fa la toelettatrice e aiuta gli animali che hanno subito traumi, ha ritrovato il sorriso con Vincenzo Alesiani, di lui dice: “Ha fatto parte dei Centocelle Nightmare, quindi partecipava a Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Poi, ha lasciato quel mondo. Abbiamo fatto lo stesso percorso: prima la TV poi un lavoro normale. E’ la persona più buona che abbia mai conosciuto. A volte mi arrabbio perché quando si è così generosi, poi se ne approfittano. E’ un uomo straordinario, che nella vita ha sofferto troppo e non lo meritava. Ci stiamo riscattando a vicenda dalla sofferenza passata”.

I due convivono da tempo e cercano una casa più grande. La Gabrieletto confida si pensare ai fiori d’arancio col fidanzato: “Non avrei problemi a sposarmi di nuovo. La persona che è accanto a me non deve pagare per il mio passato. Prima, però, vorrei festeggiare il divorzio!”.