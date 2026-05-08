La figlia di Silvio e Veronica Lario è madre di Alessandro, Edoardo, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto

I primi due, 2007 e 2008, li ha avuti da Giorgio Valaguzza, gli ultimi tre, 2016, 2018 e 2021, da Lorenzo Guerrieri

Barbara Berlusconi è severa con i suoi cinque figli, a Il Giornale spiega come li sta educando. “Gli ho vietato il telefonino fino ai 16 anni”, sottolinea la prima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

''Gli ho vietato il telefono fino ai 16 anni'': Barbara Berlusconi spiega come sta educando i suoi cinque figli

L’imprenditrice 41enne desidera essere un genitore responsabile coi ragazzi. I primi due, due figli, Alessandro, nato il 30 ottobre 2007, ed Edoardo, venuto al mondo il 13 luglio 2009, sono il frutto della relazione con Giorgio Valaguzza. Gli altri tre, Leone (14 novembre 2016), Francesco Amos (28 febbraio 2018) ed Ettore Quinto (20 novembre 2021), sono nati dal legame con l'attuale compagno Lorenzo Guerrieri.

“Sono un'appassionata di cinema e i film li ho sempre visti, anche in tv. Ma i miei genitori facevano una selezione di ciò che potevamo vedere e di questo sono loro grata. Il televisore non rimaneva acceso tutto il giorno”, chiarisce Barbara, a capo della sua Fondazione omonima, creata nel 2025. L’obiettivo è sensibilizzare tutti sull’uso dei media da parte dei giovanissimi.

La figlia di Silvio e Veronica Lario è madre di Alessandro, Edoardo, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto. I primi due, 2007 e 2008, li ha avuti dall'ex Giorgio Valaguzza, gli ultimi tre, 2016, 2018 e 2021, dall'attuale compagno Lorenzo Guerrieri

“Mi sono laureata in Filosofia morale: sono argomenti che mi porto dietro fin da quando ero ragazza. Oggi li affronto con maggiore esperienza, anche da madre, ma questi nodi educativi li ho vissuti anch'io: ho studiato alla scuola steineriana, dove la tecnologia era bandita e suggerisce un'introduzione graduale”, chiarisce ancora Berlusconi.

Poi la manager Fininvest sottolinea: “Non è lo strumento tecnologico ad essere sotto accusa, è come lo si utilizza. Se l'uso è sregolato non va bene, il problema della relazione degli adolescenti con i social sta qui. Sono sempre connessi e i social sono programmati con un'altissima capacità di catturare la loro attenzione. E’ molto rischioso e anche controproducente lasciare soli i ragazzini. L'utilizzo a tempo dei social sotto un controllo adulto è l'unica strada”.

Barbara ha dato loro poche regole "ma chiare"

Lei da madre è stata chiara, vietando l’uso del telefonino a tutti loro fino ai 16 anni: “Ho 5 figli maschi, il più grande ha 18 anni, l'ultimo 4. Ovviamente fra loro ci sono differenze legate all'età, ma in generale per me l'educazione funziona meglio quando esiste una cornice certa di riferimento. Io do ai miei figli poche regole molto chiare. Non li ho tenuti sotto una campana di vetro, al contrario sono una madre che tende a responsabilizzare, li ho resi consapevoli e indipendenti”.