L’attore non gradisce che i fotografi lo spiino con gli obiettivi puntati quando è in famiglia

E' sposato con Cristina Marino, 34 anni, da cui ha avuto Nina Speranza, 6 anni il 20 maggio, e Noé Roberto, 3

Non gradisce essere immortalato da obiettivi spioni, soprattutto mentre è in famiglia e c’è un motivo ben preciso. “Non mi piace che uno sconosciuto abbia foto dei miei figli”, rivela Luca Argentero. L’attore in un’intervista a Il Messaggero punta il dito contro i paparazzi. Il 48enne è sposato con Cristina Marino, 34 anni, da cui ha avuto Nina Speranza, 6 anni il 20 maggio, e Noé Roberto, 3.

''Non mi piace che uno sconosciuto abbia foto dei miei figli'': Luca Argentero punta il dito contro i paparazzi

Spesso le sue foto in compagnia dei figlioletti riempiono le pagine dei settimanale e non solo, vengono pubblicate anche in Rete dagli altri media. L’ex gieffino chiarisce: "Non ho un buon rapporto coi paparazzi, però purtroppo ci sono ed esistono. Non posso farci niente”.

Il 48enne è sposato con Cristina Marino, 34 anni, da cui ha avuto Nina Speranza, 6 anni il 20 maggio, e Noé Roberto, 3

Geloso della sua privacy quando è con la moglie e i pargoli, Luca sottolinea: “Devo essere sincero, non mi fa piacere che una persona che non conosco abbia delle foto di mio figlio sulla sua macchina fotografica”. E’ fortemente infastidito dalla questione. "Se io ti dicessi che le foto di tuo figlio sono sulla memory card di una persona che non conosci, ti farebbe strano. Almeno a me fa ancora strano”, precisa ancora. Lui e la Marino hanno scelto di non mostrare mai i volti dei figli sui social, anche sui giornali i bimbi, minorenni, sono oscurati. Ma il paparazzo in questione il loro viso lo coglie liberamente e questo gli provoca rabbia.