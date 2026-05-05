Nicole Kidman con la figlia Sunday Rose e Beyoncé con la figlia Blu Ivy: red carpet da mamme al Met Gala 2026, foto

La diva 58enne incanta in red accanto alla 17enne avuta da Keith Urban che sceglie il look floreale

La popstar 44enne torna dopo 10 anni al Metropolitan Museum of Art insieme alla 14enne

Il Met Gala 2026 mette in primo piano il red carpet da mamme di due icone di bellezza e moda, una stella del cinema, l’altra della musica mondiale. Nicole Kidman sfila davanti ai fotografi con la figlia Sunday Rose. Beyoncé con la figlia Blu Ivy, con loro Jay-Z, marito della 44enne. Per tutte a New York mise spettacolari. Sia l’attrice che la cantante sono co-host dell’evento tra i più esclusivi del pianeta.

Nicole Kidman con la figlia Sunday Rose e Beyoncé con la figlia Blu Ivy: red carpet da mamme al Met Gala 2026. La diva 58enne con la primogenita 17enne

La diva 58enne è incantevole con l’abito rosso fuoco: l’australiana indossa un vestito di haute couture Chanel, maison di cui è testimonial. Il capo ha le maniche lunghe, è ricoperto di paillettes con dettagli di piume. La figlia ha scelto un esclusivo Dior senza maniche rosa adornato da fiori e abbinato a orecchini simili. Le due si guardano, hanno entrambe chiome chilometriche: sguardi complici, abbracci, passerella mano nella mano.

Nicole sorride orgogliosa della figlia e al Met le ricorda, davanti a tutti: “Domani andrai a scuola”. E’ da sempre una madre presente per le ragazze avute dall’ex Keith Urban, da cui si è separata a settembre 2025, il divorzio è stato formalizzato a gennaio di questo anno. E’ genitore pure di Faith Margaret, nata nel 2010 tramite madre surrogata. Ha anche due figli adottivi, Isabella e Connor, nati durante il precedente matrimonio con Tom Cruise.

La popstar 44enne lascia tutti a bocca aperta a New York

Beyoncé, 44 anni, lascia tutti a bocca aperta. Posa sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art con un look unico: mancava da ben 10 anni al Met Gala. E’ una regina accompagnata dalla sua principessa e dal marito. "E' surreale, perché mia figlia è qui - dice durante la diretta ai microfoni di Vogue - Sono felice di vivere questa esperienza attraverso i suoi occhi”.

La 14enne insieme al padre Jay-Z

La Knowles porta un abito creato da Olivier Rousteing. Sul suo corpo è disegnato uno scheletro argenteo. Ha una cappa di piume tra il grigio e il rosa cipria. Sul suo capo è poggiata una corona di diamanti. Orecchini e collier completano il look, tutto Chopard. Il suo suo styling Ty Hunter fa centro. Ha curato anche l'immagine di Blue Ivy, che indossa un Balenciaga in taffetà bianco, con corpetto aderente e gonna vaporosa. Per l’adolescente bomber in tono e occhiali da sole scuri. Ai piedi preziose décolleté e al collo un collier con brillanti. Smoking nero di Louis Vuitton per Jay-Z, disegnato da Pharrell Williams. Una royal family inusuale e applauditissima. All’appello mancano gli altri due figli della coppia, ancora troppo piccoli: Rumi, che compirà 9 anni il 13 giugno, e il suo gemello Sir.