Federica Nargi e Alessandro Matri al settimo cielo per la Prima Comunione della figlia Sofia: foto

La primogenita di 9 anni della coppia il 1° maggio riceve il sacramento: poi si fa festa, ecco dove

Euforica pure la sorellina di 7 anni della festeggiata: la piccola Beatrice si scatena all’aperto

“Un giorno pieno di emozioni e luce”, scrive sul social. In un post pubblica un carosello di foto, molto condivide pure nelle Storie, anche il compagno fa lo stesso. Federica Nargi e Alessandro Matri sono al settimo cielo per la Prima Comunione della figlia Sofia. La primogenita di 9 anni della coppia il 1° maggio riceve il sacramento: poi arriva la festa all’agriturismo La Contea Del Vignolo Fiorito, immerso nel verde della campagna lodigiana, a Graffignana.

Federica Nargi e Alessandro Matri al settimo cielo per la Prima Comunione della figlia Sofia

Il sole caldo nel cielo illumina una giornata speciale, che rende euforica anche la sorellina di 7 anni della festeggiata, Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Sofia in chiesa ha la classica tunichetta bianca da comunicanda. Dopo la cerimonia si cambia e mette un nuovo abitino col corpetto in merletto e la gonna in tulle bianco e una coroncina di fiori in merletto tra i capelli.

Euforica pure la sorellina di 7 anni della festeggiata: la piccola Beatrice si scatena all’aperto

Federica ha scelto un completo rosa chiaro composto da pantaloni, giacca e un gilet. Matri indossa un completo elegante blu scuro, con ai piedi mocassini e sotto la giacca una t-shirt sui toni del blu sportiva. Bea, sfoggia, proprio come la mamma, color pastello.

La primogenita di 9 anni della coppia il 1° maggio riceve il sacramento: poi si fa festa

"Un giorno pieno di emozioni e luce: la tua prima Comunione”, scrive la 36enne sul social. Matri, 41 anni, ex calciatore di Juventus, Milan e Cagliari le fa eco e sottolinea: "Un passo in più nel tuo cammino e io ti tengo la mano, sempre”.

La 36enne sceglie un completino rosa

I festeggiamenti sono perfettamente organizzati: pranzo con i famigliari. La lunga tavolata è decorata con fiori rosa, tutti sorridono e si divertono. Ci sono le bomboniere, la torta e le risate delle bambine che giocano all’aperto.