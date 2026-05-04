L’attrice 39enne, ex GF 12, confessa: “Nella mia vita ho un problema con la noia, anche con gli uomini”

Spiega di aver sempre bisogno di stimoli nuovi e di un po’ di adrenalina, altrimenti sono guai

Ilenia Pastorelli non ha alcun problema ad ammetterlo. “Mi piacciono quelli brutti”, confida a Verissimo. In tv l’attrice svela di essere sfortunata in amore e chiarisce perché. “In tutte le sfere della mia vita ho un problema con la noia, anche con gli uomini, mi annoio dopo un po'. Ho bisogno di stimoli, penso sia una cosa caratteriale, c'è chi è adrenalinico e chi no”, precisa la 39enne.

''Mi piacciono quelli brutti'': Ilenia Pastorelli in tv svela di essere sfortunata in amore, ecco perché

L’ex volto del GF 12 parte da lontano: “Da bambina ero un super-maschiaccio, i giochi dei maschi erano più divertenti, devo essere onesta. Infatti ho tutte le ginocchia segnate...poi mi è cresciuto il seno e ho dovuto riequilibrare un po'. Son cresciuta con i genitori separati, spesso andavo dai nonni, erano loro la mia roccia, la mia casa. Io ero anche una figlia particolarmente ribelle, ero ingestibile, scappavo, sono andata via di casa a 15 anni andando a vivere da mio padre...ero movimentata, diciamo così. Ho sempre avuto la paura della didascalia della vita, degli schemi. Mamma maestra montessoriana mi ha cresciuto con tantissima libertà e mi ha sempre supportato, la amo”.

“Ho fatto ogni lavoro - racconta Ilenia - agente immobiliare, cameriere, rappresentante di vestiti, volevo capire quale fosse la mia strada, ero confusa, avevo solo vent'anni. Con il Grande Fratello è cambiato tutto, sono uscita dopo sei mesi come una ragazza 'popolare'. Ho vissuto male la popolarità, però soprattutto l'isolamento dai miei genitori e i miei amici, i cambiamenti della mia vita e della vita delle persone attorno a me continuavano nel loro corso e io mi sentivo di aver perso completamente il filo. Ho avuto una reazione al contrario, la popolarità volevo perderla per ritrovarmi a vivere la mia vita”.

L’attrice 39enne, ex GF 12, confessa: “Nella mia vita ho un problema con la noia, anche con gli uomini”

“Poi è arrivato il cinema e ho vinto subito il David. Vincendo il David ho addirittura ringraziato Bobo Vieri... pensa come ero destabilizzata. Quello è stato il primo nome che mi è venuto in mente. Non ho ringraziato mia mamma, ma lo faccio adesso”, prosegue la Patorelli.

Sulle faccende di cuore la romana dice: “L'amore per me è un disastro, sono veramente sfortunata. La cosa è che incontro uomini indescrivibili. Io sono affascinata dai brutti, quello è il mio tipo. Adesso mi corteggiano, ma io non mi connetto...c'è chimica, ma ‘fino a na certa’ come diciamo a Roma. Per anni sono andata dallo psicologo per cercare di scardinare questo problema. L'ultimo fidanzato è stato...tantissimo tempo fa, veramente tanto...più di un anno e mezzo fa. Io volevo il principe azzurro, ma non bello, io voglio i brutti, quelli con le loro frustrazioni. Che devo dirti?”.

Ilenia poi conclude spiritosa: “C’è da dire anche che sono molto bugiarda...chissà se questa intervista è completamente vera. Sto scherzando, però è vero che mento tantissimo, mi pagano per mentire, dopotutto”.