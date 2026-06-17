Michelle Hunziker e Giulio Berruti: arriva la prima foto social insieme al tramonto in cui si sfiorano e fanno sognare, guarda

La conduttrice 49enne condivide uno scatto romanticissimo con l’attore e medico 41enne: è il loro debutto

Davanti a un panorama mozzafiato in Romagna, sono innamorati e complici: nessuna parola, l’immagine dice tutto

Nessuna didascalia. Nessuna spiegazione. Nessun cuore. Michelle Hunziker questa volta lascia parlare soltanto un’immagine per raccontare quello che finora aveva custodito con grande discrezione. La showgirl 49enne condivide nelle sue Storie Instagram la prima vera foto social insieme a Giulio Berruti. Uno scatto che arriva come una dolcissima conferma di una relazione vissuta finora lontano dai riflettori.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: arriva la prima foto social insieme al tramonto in cui si sfiorano e fanno sognare

La scena sembra uscita da un film romantico. Non sono sulla spiaggia, ma su un suggestivo belvedere affacciato sul mare della Romagna. Davanti a loro un panorama spettacolare, con il sole che tramonta e incendia il cielo di sfumature rosse e arancioni. In controluce si distinguono le loro sagome: lui e lei, vicinissimi, uno di fronte all’altra. I volti si sfiorano, gli sguardi si cercano. Sembrano perdersi l’uno nell’altra nell’istante che precede un bacio.

Michelle non scrive nulla. Non ne ha bisogno. Il fotogramma racconta che lei e Giulio sono profondamente innamorati. Si tratta del loro debutto ufficiale di coppia sui social. In passato Berruti era comparso soltanto in una foto di gruppo durante una vacanza in Marocco insieme agli amici della conduttrice e alle figlie più piccole di lei, Sole e Celeste, 12 e 11 anni. Stavolta, invece, non c’è nessun altro.

La showgirl 49enne sta trascorrendo alcuni giorni di relax assoluto in Romagna: con lei c'è l'attore e medico 41enne

Michelle sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Romagna, una terra a cui è legata da ricordi profondissimi. Proprio poche ore prima aveva condiviso un altro post in cui, splendida in bikini e in forma smagliante, scherzava con i follower scrivendo: “Capri? Sardegna? Nein, Romagna!”. Il giorno precedente aveva aperto il cuore parlando del suo legame speciale con quel luogo: “Qui ogni volta torno bambina svizzerotta che va in Riviera”.

La Hunziker sembra vivere uno dei momenti più sereni della sua vita. La frequentazione con Berruti sarebbe iniziata all’inizio del 2026 e, nonostante la curiosità del pubblico e le numerose foto rubate dai paparazzi, la coppia ha sempre scelto di mantenere un profilo basso. Michelle, del resto, lo aveva già lasciato intendere in una recente intervista al Corriere della Sera. “Ho imparato che quando sei molto felice c'è sempre chi mette becco. Perciò i dettagli li tengo per me. Dico solo: sono molto felice”, aveva detto.