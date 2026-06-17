La conduttrice 45enne e il ballerino 35enne si regalano una giornata da sogno tra eleganzae corse di cavalli

Lei sfoggia un raffinato look da perfetta lady inglese, lui è impeccabile in tight e cilindro: insieme brillano

Amore, eleganza e un pizzico di magia british. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si prendono la scena al Royal Ascot, il più prestigioso appuntamento equestre del mondo, che ogni anno richiama aristocratici, celebrità e appassionati nell'esclusiva cornice dell'ippodromo di Ascot, nel Berkshire, a pochi chilometri dal Castello di Windsor.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al Royal Ascot: la coppia conquista gli spalti dell’evento più glamour d’Inghilterra

La coppia, sempre più affiatata, si concede una romantica giornata sugli spalti dell'evento simbolo della mondanità inglese. A raccontarla è la stessa Bianca che, condividendo una serie di immagini sui social, scrive semplicemente: "Una giornata speciale".

Negli scatti la conduttrice e attrice appare radiosa. Per l'occasione sceglie un outfit perfettamente in linea con il rigido dress code del Royal Ascot, da sempre considerato una vera e propria passerella a cielo aperto. L'attrice e conduttrice 45enne indossa un elegante abito chiaro a pois neri, con maniche a sbuffo corte e romantico fiocco sulla scollatura. A completare il look un magnifico cappello beige a falda larga rifinito in nero, impreziosito da ricami, piume e una raffinata veletta che le dona un fascino senza tempo.

La conduttrice 45enne e il ballerino 35enne si regalano una giornata da sogno tra eleganzae corse di cavalli

Al suo fianco Giovanni Pernice non è da meno. Il ballerino siciliano, 35 anni, sfoggia un impeccabile tight accompagnato dal tradizionale cappello a cilindro, simbolo dell'eleganza maschile più classica. La coppia sembra uscita da una cartolina dell'alta società inglese.

La loro storia appassiona. Si sono conosciuti durante a Ballando con le Stelle, dove la complicità nata sulla pista si è presto trasformata in qualcosa di più profondo. Dopo mesi di indiscrezioni, Bianca e Giovanni hanno ufficializzato la loro relazione all'inizio del 2025 e da allora non hanno mai smesso di mostrarsi uniti e innamorati.

Lei sfoggia un raffinato look da perfetta lady inglese, lui è impeccabile in tight e cilindro: insieme brillano

La Guaccero, mamma della piccola Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con l'ex marito Dario Acocella, con Giovanni è felice. Anche il suo futuro professionale pare radioso: sono sempre più insistenti le voci che la vorrebbero accanto a Mara Venier nella Domenica In che verrà.