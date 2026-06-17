Il malore al Roland Garros gli è stato fatale, il numero 1 del tennis mondiale riparte da lei

La modella 25enne supporta lo sportivo, che si è sottoposto a dei controlli al San Raffaele

Il malore al Roland Garros l’ha costretto alla sconfitta e a chiamarsi fuori dai giochi del prestigioso Slam. Jannik Sinner si rigenera con la fidanzata Laila Hasanovic accanto. Chi pubblica le immagini dei due in copertina: c’è anche la foto del tenero bacio che il 24enne e la 25enne si scambiano a Milano, comodamente seduti per un pranzo veloce a Palazzo Parigi, l’hotel 5 stelle che li accoglie. Con la coppia c’è pure l’ormai celebre cagnolino della modella, Snoopy.

Jannik Sinner si rigenera con la fidanzata Laila Hasanovic accanto: la foto del tenero bacio dei due a Milano

Il numero uno del tennis mondiale nel capoluogo lombardo si è sottoposto a una serie di controlli medici al San Raffaele, per capire le cause dell’improvviso calo fisico avuto in campo contro Juan Manuel Cerùndolo. Il check-up non ha riportato segnali allarmanti. Jannik deve ripartire, in vista dei prossimi appuntamenti, uno su tutti è Wimbledon.

Il malore al Roland Garros gli è stato fatale, il numero 1 del tennis mondiale riparte da lei

Laila è una presenza importante per Sinner, è la persona che gli è più vicina dal 2023, quando la loro storia è iniziata lontano dai riflettori. Anche la ragazza è spesso impegnata con sfilate e shooting che la portano in giro per il mondo, nonostante tutto riesce sempre a stare il più possibile col fidanzato. Lo fa con una discrezione estrema, senza mai rubargli la scena.