''Sarà per sempre sì'': Carlo Conti e Francesca Vaccaro sorprendono tutti con la foto per celebrare 14 anni di nozze, guarda

Il conduttore 65enne e la moglie 53enne festeggiano l’anniversario con uno scatto ironico

Sposati dal 2012 e genitori di Matteo, continuano a raccontare un amore fatto di complicità e tanta allegria

La loro è una ricetta che sembra funzionare alla perfezione: ridere insieme, non prendersi troppo sul serio e continuare a scegliersi ogni giorno. Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano il loro anniversario di matrimonio con un'immagine social che non passa inosservata. Sorprendono tutti con la foto scelta per celebrare i 14 anni di nozze. Nello scatto condiviso su Instagram campeggia la scritta “Sarà per sempre sì”, chiaro richiamo al brano di Sal Da Vinci diventato uno dei tormentoni più amati dell’ultimo Sanremo. Al centro dell’immagine ci sono loro, sorridenti e complici, con addosso due accessori decisamente particolari.

''Sarà per sempre sì'': Carlo Conti e Francesca Vaccaro sorprendono tutti con la foto per celebrare 14 anni di nozze

Il conduttore 65enne, per l’occasione, indossa la celebre maschera di Tony Pitony, il personaggio diventato uno dei simboli più divertenti dell’ultimo festival da lui diretto. Francesca, invece, sfoggia i famosi jeans che avevano fatto discutere durante la kermesse, quelli indossati da una ballerina sul palco durante l’esibizione di Samurai Jay e che avevano spinto il conduttore a scherzare pubblicamente chiedendo alla moglie di non comprarli… Sarebbe stato troppo geloso. La battuta all’epoca aveva acceso il dibattito sui social. Ora loro la richiamano alla mente con autoironia.

A corredo della foto scrivono: “Per i nostri primi 14 anni di matrimonio volevamo festeggiare ACCUSSÌ. Questa foto sintetizza i nostri 14 meravigliosi anni di matrimonio: gioia, allegria, complicità, serenità ma soprattutto tanto Amore”.

Il conduttore 65enne e la moglie 53enne festeggiano l’anniversario con uno scatto ironico

Carlo e Francesca, 53 anni, si sono sposati il 16 giugno 2012 sulle colline fiorentine. Due anni più tardi è arrivato il figlio Matteo. Lui ha raccontato più volte come, prima di incontrare Francesca, fosse uno scapolo convinto. Poi è arrivata lei, all’epoca costumista Rai, e tutto è cambiato.