Il 33enne e la 36enne stanno insieme dal 2017, si sono sposati a giugno 2024, il 15 ottobre 2025 è nata Clara Isabel

L’ex gieffino vip parla anche dei leoni da tastiera: “In un certo senso apprezzo gli hater perché…”

Ignazio Moser non ha alcun timore di dirlo. Ospite al podcast “My Personal Trainer” parla delle crisi avute con la moglie Cecilia Rodriguez, conosciuta mentre entrambi partecipavano al Grande Fratello Vip. “Quando abbiamo i ‘bassi’ si attiva la batteria stampa”, sottolinea.

''Quando abbiamo i ‘bassi’ si attiva la batteria stampa'': Ignazio Moser parla delle crisi avute con la moglie Cecilia Rodriguez

Il 33enne e la 36enne sono una coppia dal 2017, si sono sposati a giugno 2024, il 15 ottobre 2025 è nata la loro prima figlia, Clara Isabel. “Tutte le coppie litigano e hanno momenti di alti e bassi. Il problema è che noi quando abbiamo i bassi, e in nove anni di storia ci sono stati, si attiva una batteria di stampa e in questo caso dobbiamo gestire sia i momenti delicati interni alla coppia sia quelli esterni. Quella è la parte brutta dell’esposizione”, rivela Nacho.

Quando gli si domanda cosa pensi dei leoni da tastiera, sempre pronti ad attaccare sui social, Moser chiarisce: "In un certo senso apprezzo gli hater perché quando qualcuno ti critica vuol dire che stai facendo qualcosa di buono". Ignazio aggiunge: "Succede da sempre che chiunque che faccia qualcosa di buono viene invidiato e odiato. Gli hater in qualche modo ti posizionano. Penso per estrazione familiare, cioè guardando alla carriera sportiva di mio padre che è stata divisiva, non ho mai dato peso alle critiche”.

Il 33enne e la 36enne stanno insieme dal 2017, si sono sposati a giugno 2024, il 15 ottobre 2025 è nata Clara Isabel

I due vivono un momento di grande felicità, merito anche della piccola, arrivata grazie all’aiuto della procreazione medicalmente assistita, dopo quasi cinque anni di tentativi senza esito. La bimba ha appena compiuto otto mesi. Chechu sui social ha fatto una dedica alla figlia. "Ti aspettavamo da sempre e immaginavamo che averti nelle nostre vite sarebbe stato bellissimo. Ma la realtà ha superato ogni aspettativa. Amarti è molto più bello di quanto avremmo mai potuto sognare. Buon ottavo mese bebè”, ha scritto.