Ad aprile scorso ha avviato le procedure di divorzio: dalla 57enne ha avuto Vittoria e Luisa, 22 e 19 anni

Il 53enne a La Volta Buona sulle figlie e il suo ruolo genitoriale ammette: “Avrei potuto essere più presente”

Ad aprile scorso ha annunciato di aver finalmente avviato le procedure di divorzio: dall’attrice 57enne, che ha sposato il 25 settembre 2003, ha avuto le figlie Vittoria e Luisa, 22 e 19 anni. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia in tv parla del rapporto con l’ex Clotilde Courau. “Ho tradito e fatto il furbo”, confida a La Volta Buona.

''Ho tradito e fatto il furbo'': il principe Emanuele Filiberto di Savoia in tv parla del rapporto con l’ex Clotilde Courau

E’ tornato a far coppia con Adriana Abascal, ma della nuova compagna 55enne nel salotto di Rai1 non parla. Emanuele Filiberto ripercorre la sua carriera televisiva e del suo libro, La regina di maggio. Gli ultimi giorni della Corona: i ricordi di mia nonna sulla fine della Monarchia. E’ dedicato alla nonna Maria José, ultima regina d’Italia. Ma non solo. Sul suo matrimonio ora concluso dice: “E’ facile tradire, è difficile stare con la persona che ami. Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. E’ un gran peccato vedere le famiglie divise così. Io ho vissuto momenti bellissimi con mia moglie e purtroppo non stiamo più insieme, ma è una donna che rispetto e amo tantissimo. Avrei voluto impegnarmi un po’ di più”.

Il 53enne a La Volta Buona sulle figlie e il suo ruolo genitoriale ammette: “Avrei potuto essere più presente”

Il sangue blu non nasconde neppure il suo rammarico come genitore e si commuove. “Avrei potuto fare di più, essere più presente, ma avevo una vita in Italia da recuperare”, ammette. Le figlie sono cresciute lontano dal Bel Paese, lui chiarisce: “Ha dato stabilità alle bambine. Sono cresciute come ragazze qualunque”.

Ad aprile scorso ha avviato le procedure di divorzio: dalla 57enne ha avuto Vittoria e Luisa, 22 e 19 anni

Vittoria di Savoia lavora come curatrice d’arte e debutta anche come attrice in You+Me, film in arrivo su Prime Video a settembre 2026. Luisa, invece, studia legge a Parigi.