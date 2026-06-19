A La Volta Buona la cantante 49enne ammette gli errori commessi non solo dall’ex marito

L’atleta paralimpica riflette sulle cause che hanno portato alla rottura e fa il ‘mea culpa’

Nonostante alla soglia dei 50, che compirà a dicembre, abbia un nuovo amore, Annalisa Minetti in tv ritorna sulla separazione da Michele Panzarino, sposato nel 2016 e da cui ha avuto la figlia Elena, 8 anni. E’ mamma anche di Fabio, 18 anni, avuto dall’ex Gennaro Esposito. “Ho dei rimpianti”, ammette, ospite a La Volta Buona.

''Ho dei rimpianti'': Annalisa Minetti torna sulla separazione da Michele Panzarino, da cui ha avuto la figlia Elena

La cantante e atleta paralimpica riflette sulle cause che hanno portato all’addio col marito e svela: “Si sbaglia in due sempre e si sbaglia soprattutto a non parlare. Ho dei rimpianti”. “Il mea culpa è stato aver avuto il timore di alimentare discussioni - prosegue la Minetti - Quando iniziavano, le tacevo e quel male è diventato talmente grande che alla fine non abbiamo più avuto la forza di affrontarlo. Tornando indietro lo fermerei e gli direi: ‘Sto male, non sono forte come credi e ho bisogno di stare ad ascoltare’. E lo farei senza avere paura della sua reazione”.

I due si sono conosciuti nel 2014, quando lei si preparava alle Paralimpiadi e lui era il suo fisioterapista. L’artista ha annunciato la separazione a Verissimo nel 2025: “Mi sono accorta che non ero più felice e ho scelto per tutti e due, decidendo di separarmi. Nonostante sia stato un grandissimo amore, non mi sono più ritrovata capace di dargli quello che lui si meritava”.

A La Volta Buona la cantante 49enne ammette gli errori commessi non solo dall’ex marito

Nonostante gli sbagli, ora è nuovamente innamorata. “Il mio cuore batte d’amore, sempre. In questo momento c’è una persona, una nuova esperienza sentimentale. Lavoro ogni momento affinché ci sia un momento da vivere insieme. Ho imparato a non dare per scontato nulla”, ha detto. Ma non ha voluto confidare l’identità dell’uomo a cui si sarebbe legata.