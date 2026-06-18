Emma Marrone e Valeria Golino, estate da amiche del cuore: abbracci, risate e relax sullo yacht a Ponza, guarda

La cantante 42enne si concede una pausa prima del tour tra le acque cristalline dell’isola pontina

Con loro anche il compagno della regista 60enne e gli amici più cari: il weekend esclusivo finisce in copertina

Per Emma Marrone l’estate comincia all’insegna dell’amicizia, del mare e della leggerezza. La cantante salentina si è regalata qualche giorno di puro relax nelle splendide acque di Ponza prima di tuffarsi negli impegni del tour estivo che la porterà in giro per l’Italia. A immortalare la fuga esclusiva sullo yacht è il settimanale Oggi, che dedica la copertina proprio alla vacanza della 42enne insieme a una delle persone a lei più legata: l’amica Valeria Golino.

Emma Marrone e Valeria Golino, estate da amiche del cuore: abbracci, risate e relax sullo yacht a Ponza

La cantante e l’attrice e regista 60enne sono state paparazzate a bordo della lussuosa imbarcazione mentre si godono il sole, il mare e la reciproca compagnia. A giudicare dagli scatti il loro è un legame autentico e profondo. Appena si ritrovano si scambiano un caloroso abbraccio, poi trascorrono ore fianco a fianco tra tintarella e conversazioni.

A condividere il weekend con le due anche Fabio Palombi, avvocato romano 36enne compagno della Golino, l’imprenditore Gianluca De Marchi e Francesca Savini, storica manager di Emma. Per la giornata in barca Emma sceglie un bikini verde militare decorato da una fantasia grafica, mentre Valeria punta su un elegante costume intero blu. La regista, approfittando del privacy dello yacht, si concede anche una tintarella in topless.

La cantante 42enne si concede una pausa prima del tour tra le acque cristalline dell’isola pontina

Emma e Valeria hanno una forte stima reciproca. Nel 2017 hanno anche lavorato insieme nel film Il colore nascosto delle cose: Golino dietro la macchina da presa, Emma impegnata nella colonna sonora della pellicola. Il rapporto tra loro è diventato sempre più stretto nel tempo.