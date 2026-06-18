La 52enne, in tv, su La7, con Amabili Creature, confida cosa fanno Alessandro e Francesco, 26 e 24 anni

Lei è legata ad Andrea Evangelista, 38 anni, con cui ha aperto a Roma una scuola di danza, Guapacha Studio

Chiara Giordano ogni domenica è su La7 con Amabili Creature, programma dedicato agli animali. La 52enne, laureata in Veterinaria, a Oggi racconta il suo momento felice tra impegni professionali, il debutto alla conduzione e amore. E’ legata da tempo ad Andrea Evangelista, 38 anni, con cui ha aperto a Roma una scuola di danza, Guapacha Studio. Parla anche del rapporto con l’ex marito Raoul Bova. Dal 54enne ha avuto i due figli Alessandro e Francesco, 26 e 24 anni. “Non si è mai perso”, sottolinea. Confida pure cosa fanno i suoi ragazzi ora.

''Non si è mai perso'': Chiara Giordano parla del rapporto con l’ex marito Raoul Bova da cui ha avuto i due figli

Bova è finito al centro dei gossip quando i messaggi audio inviati a Martina Ceretti sono diventati pubblici. Il conseguente addio da Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni, è stato molto chiacchierato. Quando le si domanda che rapporto lei abbia con lui, Chiara svela: “Ottimo. Non abbiamo mai smesso di essere genitori”. In passato tra loro si erano create tensioni, la Giordano precisa: “Il rapporto tra noi c’è sempre stato, non si è mai perso. Certo, il tempo della separazione non è stato facile, ma l’amore per i nostri figli è sempre stato sopra tutto il resto. Né io né lui abbiamo esibito la nostra vita privata, ma posso dire che nei momenti importanti ci siamo sempre stati. L’unione tra noi non è mai mancata. E ora Raoul è felicissimo per il mio programma su La7: sa che questo impegno mi si addice”.

La 52enne, in tv, su La7, con Amabili Creature, confida cosa fanno Alessandro e Francesco, 26 e 24 anni

Chiara è raggiante quando parla dei suoi ragazzi e racconta: “Alessandro è appassionato di animazione e sogna di realizzare cartoni: si è laureato allo Ied, ha studiato anche all'accademia Rainbow di Iginio Straffi, e ora sta facendo uno stage a Londra. Francesco si è diplomato a Berlino in composizione di musica elettronica. E' anche su Spotify con Under my skin e ha composto pure la colonna sonora dello spettacolo teatrale Il nuotatore di Auschwitz, portato in scena da Raoul. Hanno fatto comparsate, quelle che si chiamano figurazioni speciali. In Don Matteo, per esempio. E Alessandro è apparso anche nel film tv del 2002 Francesca e Nunziata dove Raoul recitava con Sophia Loren. Per loro il set è stato il prolungamento della casa. In famiglia abbiamo sempre sostenuto le loro passioni, per l'animazione 3D e la musica”.