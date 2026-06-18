La 46enne, ex volto di Uomini e Donne, svela quanto sia stato difficile superare il trauma

E’ stato il compagno Max Colombo a starle accanto: sognava un bambino con lui a cui è legata dal 2017

E’ mamma di Ginevra, avuta dall’ex Salvatore Angelucci, che il 23 aprile scorso ha compiuto 16 anni

Karina Cascella risponde, come fa spesso, alle domande dei follower. Nel farlo, si lascia andare a una dolorosa confessione. “Ho perso due bimbi”, svela. La 46enne spiega quanto sia stato difficile superare il trauma: desiderava dare un figlio al compagno, l’imprenditore Max Colombo. E’ stato proprio lui, a cui è legata dal 2017, a starle accanto. L’uomo le ha fatto notare che con Ginevra, la figlia che lei ha avuto dall’ex Salvatore Angelucci, oggi 16enne, loro erano già una famiglia.

''Ho perso due bimbi'': Karina Cascella nel rispondere alle domande dei follower si lascia andare a una dolorosa confessione

“Tra il 2019 e il 2020 ho perso due bimbi, uno al terzo mese e uno al quarto mese inoltrato. Lascio immaginare il resto… - confessa l’ex volto di Uomini e Donne - Sono cose molto difficili da metabolizzare e credo non si superino mai completamente. La forza devi trovarla dentro di te, ma il supporto di chi ti sta accanto è fondamentale. Il mio compagno non si è mai arreso, mi ha sempre detto di pensare al nostro presente e di accontentarci di ciò che avevamo, che non era poco, era tutto. Io, lui e Ginevra eravamo già una famiglia, contava solo questo. Perché la sofferenza per certi dolori tante volte ti può portare anche ad ammalarti rovinando il presente e noi abbiamo sempre lottato affinché questo non accadesse e ce l’abbiamo fatta”.

La Cascella chiarisce di stare bene ora: “Mi sento una donna completa e realizzata. Amo la mia famiglia e non chiedo nulla di più alla vita. L’unico rimpianto che ho…aver perso i miei bambini qualche anno fa. Ma del resto non si può avere tutto nella vita e bisogna saper apprezzare ciò che si ha”.

La 46enne, ex volto di Uomini e Donne, svela quanto sia stato difficile superare il trauma. E’ stato il compagno Max Colombo a starle accanto: sognava un bambino con lui a cui è legata dal 2017. E’ mamma di Ginevra, avuta dall’ex Salvatore Angelucci, che il 23 aprile scorso ha compiuto 16 anni

C’è chi le chiede come abbia reagito ai commenti in cui il suo fisico viene criticato, Karina replica: “Dopo tanti e tanti anni riesco ancora a stupirmi della totale mancanza di empatia, della stupidità perché parliamoci chiaro di quello si tratta e di quanto possano essere cattive le persone. Però fortunatamente dalla mia ho che non do peso e che mi dimentico subito e quindi alla fine mi importa davvero poco. Però ci sono anche persone che soffrono e non sono capaci di reagire e quello mi spiace molto. Alcuni sono così fuori contesto così senza senso, bah”.

Poi torna sull’argomento figli e rimpianti, parlando del suo futuro: “Ogni volta che parlo, rido o scherzo con gli amici di mia figlia, mi rendo conto che mi sarebbe piaciuto tantissimo avere anche un figlio maschio. Il mio sogno che non si è realizzato era quello di avere un altro figlio, maschio o femmina che fosse, perché fare la mamma è la cosa che amo di più al mondo. Io amo prendermi cura di mia figlia, in tutto e per tutto. Non c’è nulla che mi rende più felice”.