La cantante 43enne si mostra con indosso un completo intimo raffinato color cipria e reggicalze e calze

“Questo non è un dimagrimento né naturale né sano, piantiamola di raccontarci fandonie!”

“Tutto merito del mio outfit”, scrive. Arisa si mostra sui social con indosso un completo intimo raffinato color cipria, con tanto di reggicalze e calze. Le nuove foto della 43enne in lingerie dopo il forte dimagrimento scatenano un polverone. “L’Ozempic ci sta rovinando”, sottolineano molti follower.

''L’Ozempic ci sta rovinando'': le nuove foto di Arisa in lingerie dopo il forte dimagrimento scatenano un polverone

Come ormai è noto, Ozempic è il nome commerciale di un farmaco a base di semaglutide, sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2. Appartiene alla classe degli agonisti del recettore GLP-1 e aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo anche l'appetito e rallentando lo svuotamento gastrico. Negli ultimi anni è diventato molto noto anche per il suo effetto sulla perdita di peso, tanto da essere utilizzato, sotto controllo medico, anche in percorsi dedicati al trattamento dell’obesità. La cantante era già finita sotto la lente d’ingrandimento di molti, grazie alla sua veloce e per alcuni eccessiva perdita di peso: c’era chi l’aveva accusata di averne fatto uso. Lei aveva smentito.

La cantante 43enne si mostra con indosso un completo intimo raffinato color cipria e reggicalze e calze e arrivano i commenti maligni

Ora, con le immagini condivise, i commenti si scatenano. “Perché ti sei ridotta così, spero non sia grave”, scrive una fan E ancora: “Il petto è completamente svuotato, questo dimagrimento così veloce potrebbe essere causato dall’uso dell’Ozempic”; “L’Ozempic ci sta rovinando”.

C’è chi tuona: “Non giudico la bellezza né il peso… Quello che giudico è il messaggio negativissimo che fa passare un personaggio pubblico seguito anche da tante ragazze che si ispirano alla sua immagine! Questo non è un dimagrimento né naturale né sano, piantiamola di raccontarci fandonie! Chiunque sua stata da un nutrizionista/dietologo in vita sua lo può testimoniare. Sbandierare un piacersi e accettarsi per poi ridursi una larva… Ciaone body positivity!”.

“Questo non è un dimagrimento né naturale né sano, piantiamola di raccontarci fandonie!”, tuona una follower

Sono anche molti che difendono Arisa dalle malignità. “Nessuno dovrebbe permettersi di lasciare commenti sul fisico di una persona. Chi siamo noi per giudicare? Anche il dire ‘sei bella’ può pesare. Arisa lo sa come è. Ciao Arisa, anima raffinata, sensibile, meravigliosa artista: ti mando un abbraccio”. Rosalba stavolta non interviene.