Georgina Rodriguez organizza una super festa per Cristiano Ronaldo Jr. che compie 16 anni, guarda

Il primogenito del campione 41enne spegne le candeline circondato dall'affetto della famiglia e dagli amici

La dolce dedica della 32enne: “Anche se sei alto quasi 2 metri, rimarrai sempre il mio piccolo bambino”

Georgina Rodriguez non lascia nulla al caso. Il compagno non c’è, impegnato col suo sesto Mondiale, e lei desidera fare tutto in modo impeccabile. Organizza una super festa per Cristiano Ronaldo Jr. che il 17 giugno celebra il suo compleanno: compie 16 anni. Il party va in scena nella splendida villa di famiglia, tra amici, sorrisi, dolci e tantissimi dettagli dedicati alla sua più grande passione, la stessa del papà: il calcio.

Georgina Rodriguez organizza una super festa per Cristiano Ronaldo Jr. che compie 16 anni

Per l'occasione, la casa si trasforma in un vero e proprio regno sportivo, con allestimenti a tema calcistico, decorazioni personalizzate e torta inusuale con una montagna di coloratissime ciambelle che conquista gli ospiti. Georgina, compagna di vita del campione portoghese 41enne da ormai dieci anni, non riposa un istante e il risultato è fantastico.

Il primogenito del campione spegne le candeline circondato dall'affetto della famiglia e dagli amici

Tra lei e il ‘galactico’ il legame è più forte che mai e, dopo la romantica proposta di matrimonio arrivata nell'agosto 2025, si attende il grande sì. Secondo le indiscrezioni, le nozze dovrebbero essere celebrate dopo la Coppa del Mondo con una cerimonia da sogno a Madeira, l'isola natale del fuoriclasse.

La torta di compleanno è realizzata con una montagna di ciambelle

Ronaldo, seppur lontano, non fa mancare il suo affetto al figlio. Sui social condivide una dedica piena d'amore, augurandogli tanta felicità e ricordandogli quanto sia amato. A commuovere ancora di più è il messaggio di Georgina. La modella e influencer accompagna le immagini della festa con una frase dolcissima: “Anche se sei alto quasi 2 metri, rimarrai sempre il mio piccolo bambino”.

La dolce dedica della 32enne: “Anche se sei alto quasi 2 metri, rimarrai sempre il mio piccolo bambino”

Il ragazzo è il primo figlio del campione portoghese ed è ormai una giovane promessa del calcio. Accanto a lui ci sono i fratelli Eva e Mateo, i gemelli nati l’8 giugno 2017 da madre surrogata, Alana Martina, venuta al mondo il 12 novembre 2017, la prima figlia avuta da Georgina, e Bella Esmeralda, nata il 18 aprile 2022, anche lei frutto dell'amore della coppia.