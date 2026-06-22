''Vive in comunità'': Carlos Corona ''ha la sindrome di Asperger'', lo svela il padre che lo definisce ''un ragazzo straordinario''

- Il 22enne che il 52enne ha avuto dall’ex moglie Nina Moric avrebbe uno splendido rapporto col fratellino Thiago
- Il ragazzo festeggerà un nuovo compleanno il prossimo 8 agosto: “Viene sempre a casa”
Carlos Corona “ha la sindrome di Asperger”. Lo svela il padre Fabrizio nel podcast Radici di Ughetta di Carlo. Il 52enne torna a parlare del suo primo figlio, avuto dall’ex moglie Nina Moric. Definisce il 22enne “un ragazzo straordinario”. Il ragazzo, che festeggerà un nuovo compleanno il prossimo 8 agosto, “vive in comunità”.
“Carlos ha la sindrome di Asperger, un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”, sottolinea il padre. Non aggiunge molto. Confida che “vive in comunità, ma viene sempre a casa”. E’ protetto dalla rete dei suoi affetti. “Adora Thiago e va d'accordo con Sara”, precisa. Fabrizio Parla del suo secondo figlio, nato il 21 dicembre 2024, e della sua attuale compagna 26enne, da cui ha avuto il bimbo.
La sindrome di Asperger è una condizione che oggi rientra nel più ampio spettro dei disturbi dello spettro autistico. Le persone che ne sono interessate hanno generalmente un'intelligenza nella norma o superiore alla media, ma possono incontrare difficoltà nella comunicazione sociale, nell'interpretazione delle emozioni altrui e nella gestione delle relazioni. Spesso sviluppano interessi molto intensi e specifici e possono preferire routine ben definite. Ogni persona è diversa dall'altra: alcune necessitano di maggiore supporto nella vita quotidiana, altre conducono una vita autonoma e pienamente attiva. Negli ultimi anni si è diffusa una maggiore consapevolezza sull'importanza di valorizzare le capacità e le caratteristiche uniche delle persone neurodivergenti, promuovendo inclusione e comprensione.