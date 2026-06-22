Il 22enne che il 52enne ha avuto dall’ex moglie Nina Moric avrebbe uno splendido rapporto col fratellino Thiago

Il ragazzo festeggerà un nuovo compleanno il prossimo 8 agosto: “Viene sempre a casa”

Carlos Corona “ha la sindrome di Asperger”. Lo svela il padre Fabrizio nel podcast Radici di Ughetta di Carlo. Il 52enne torna a parlare del suo primo figlio, avuto dall’ex moglie Nina Moric. Definisce il 22enne “un ragazzo straordinario”. Il ragazzo, che festeggerà un nuovo compleanno il prossimo 8 agosto, “vive in comunità”.

''Vive in comunità'': Carlos Corona ''ha la sindrome di Asperger'', lo svela il padre che lo definisce ''un ragazzo straordinario''

“Carlos ha la sindrome di Asperger, un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”, sottolinea il padre. Non aggiunge molto. Confida che “vive in comunità, ma viene sempre a casa”. E’ protetto dalla rete dei suoi affetti. “Adora Thiago e va d'accordo con Sara”, precisa. Fabrizio Parla del suo secondo figlio, nato il 21 dicembre 2024, e della sua attuale compagna 26enne, da cui ha avuto il bimbo.

La sindrome di Asperger è una condizione che oggi rientra nel più ampio spettro dei disturbi dello spettro autistico. Le persone che ne sono interessate hanno generalmente un'intelligenza nella norma o superiore alla media, ma possono incontrare difficoltà nella comunicazione sociale, nell'interpretazione delle emozioni altrui e nella gestione delle relazioni. Spesso sviluppano interessi molto intensi e specifici e possono preferire routine ben definite. Ogni persona è diversa dall'altra: alcune necessitano di maggiore supporto nella vita quotidiana, altre conducono una vita autonoma e pienamente attiva. Negli ultimi anni si è diffusa una maggiore consapevolezza sull'importanza di valorizzare le capacità e le caratteristiche uniche delle persone neurodivergenti, promuovendo inclusione e comprensione.