Maria De Filippi la sceglie per il talent del sabato sera: prende il posto di Giulia Stabile

Spunta anche il rumor su Belen Rodriguez: possibile ritorno nel programma che aveva già condotto

Le registrazioni sono ufficialmente partite e tra le novità più accattivanti della nuova edizione, ce n’è una che accende già il pubblico. Elisabetta Canalis torna protagonista in televisione e lo fa dalla porta principale, chiamata da Maria De Filippi: è la nuova conduttrice di Tu Sì Que Vales, uno dei programmi più amati del sabato sera di Canale 5. Sui social ufficiali della trasmissione sono apparse le prime immagini dell’ex velina in studio accanto alla 64enne e agli altri volti storici dello show. Confermata così l’indiscrezione del settimanale Chi.

''Registrazioni iniziate'': Elisabetta Canalis è la nuova conduttrice di Tu Sì Que Vales, ecco le prime immagini dell’ex velina in studio

A 47 anni, la showgirl sarda si prepara così a vivere una nuova importante avventura professionale. Sarà lei a raccogliere il testimone di Giulia Stabile, che lascia la conduzione per dedicarsi ai numerosi impegni legati alla sua carriera di ballerina. Per Elisabetta si tratta di un ritorno televisivo particolarmente importante. Negli anni il suo percorso professionale l’ha vista spaziare tra spettacolo, intrattenimento e programmi di successo, ma la conduzione non è mai stata ‘approfondita’, nonostante non siano mancate le occasioni.

Nel 2009 ha preso il timone di TRL su MTV, succedendo a Elena Santarelli. Successivamente si è cimentata alla guida di una versione sperimentale di Zelig insieme a Katia Follesa e Davide Paniate, fino ad arrivare nel 2021 a Vita da copertina su Tv8, magazine quotidiano dedicato al mondo delle celebrità e del costume. Ora arriva la sfida più importante: un programma di prima serata seguito da milioni di telespettatori e prodotto dalla squadra della De Filippi e della sua Fascino.

Maria De Filippi la sceglie per il talent del sabato sera: prende il posto di Giulia Stabile

Accanto a lei restano confermatissimi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre in giuria ritroveremo i volti ormai simbolo dello show: oltre alla Maria nazionale, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis.

La 47enne ha la sua grande occasione in tv

Le sorprese potrebbero non essere finite qui. Secondo i rumor che circolano negli ambienti televisivi, Tu Sì Que Vales potrebbe riaccogliere anche Belen Rodriguez. L’argentina, che in passato è stata conduttrice del programma, dovrebbe essere ospite in puntata nel celebre spazio del lip sync karaoke, uno dei momenti più amati da Maria. Sarebbe davvero qualcosa di speciale. Elisabetta e Belen furono entrambe furono scelte da Gianni Morandi come co-conduttrici del Festival di Sanremo 2011. In tantissimi desidererebbero vederle nuovamente in coppia.