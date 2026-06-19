Emma Marrone alle nozze del fratello Francesco: è lei ad accompagnarlo insieme alla mamma all’altare, guarda

Il 37enne mercoledì 17 giugno si è unito in matrimonio in Puglia con Maria Elisa Pellegrino

La cantante 42enne, sorella maggiore, fa una dedica agli sposi: al ricevimento si cambia e sceglie un look casual

Emma Marrone non è stata una semplice invitata alle nozze del fratello Francesco, celebrate mercoledì 17 giugno in Puglia. La cantante 42enne ha avuto un ruolo speciale e profondamente simbolico: è stata lei ad accompagnare il fratello all’altare insieme alla mamma Maria Marchese. Il 37enne si è unito in matrimonio con la compagna Maria Elisa Pellegrino.

Emma Marrone alle nozze del fratello Francesco: è lei ad accompagnarlo insieme alla mamma all’altare

Per l’occasione la 42enne ha scelto un elegante completo dai delicati motivi floreali nei toni chiari, con gonna longuette e silhouette raffinata. Al suo fianco Francesco, conosciuto in famiglia come Checco, che avanzava verso l’altare sottobraccio alla mamma mentre stringeva mano la sorella maggiore. I tre oggi sono ancora più uniti dopo la dolorosa scomparsa di papà Rosario, morto il 4 settembre 2022 a causa della leucemia. Un’assenza che continua a farsi sentire.

Il 37enne mercoledì 17 giugno si è unito in matrimonio in Puglia con Maria Elisa Pellegrino

Francesco e Maria Elisa Pellegrino hanno detto di sì con una cerimonia religiosa seguita da un ricevimento immerso nel verde. La location era decorata con ulivi, candele e fili di luci intrecciati tra i rami. A conquistare gli invitati è stata anche la spettacolare torta nuziale, lunga quanto il tavolo degli sposi e ricoperta di panna.

La cantante 42enne, sorella maggiore, fa una dedica agli sposi: al ricevimento si cambia e sceglie un look casual

Francesco, vigile del fuoco, ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori, così come la moglie Maria Elisa. Eppure la donna è legatissima a Emma. La salentina ex Amici ha condiviso con i follower alcuni frammenti della giornata. Tra le Storie pubblicate sui social è apparso anche un tenero selfie con gli sposi. Al centro, raggiante, l’artista che ha dedicato a Francesco parole che raccontano tutto il loro legame: “Ti amo follemente. Auguri patati”.

Il momento della torta nuziale

Non sono mancati nemmeno i momenti più spensierati. Durante il ricevimento Emma ha abbandonato il look da cerimonia per scegliere un outfit più casual e comodo, perfetto per godersi la festa fino a tarda sera tra brindisi, balli e sorrisi. E un discorso per l’unico uomo importante, al momento, della sua vita.