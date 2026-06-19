Luigi Berlusconi in Sardegna con la moglie: Federica Fumagalli incinta sfoggia il pancione agli sgoccioli, guarda

Per la coppia, entrambi 37 anni, si tratta del terzo figlio dopo Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, 5 e 3 anni

Il bebè nascerà in estate e, secondo i ben informati, stavolta arriverà una femminuccia

Momenti di relax in attesa della cicogna. Luigi Berlusconi si rilassa al sole in Sardegna, a Villa Certosa. La moglie Federica Fumagalli, al suo fianco, incinta sfoggia il pancione ormai agli sgoccioli. Gente mette la coppia ‘in dolce attesa’ in copertina.

Luigi Berlusconi in Sardegna con la moglie: Federica Fumagalli incinta sfoggia il pancione agli sgoccioli

Per i due, entrambi 37 anni, si tratta del terzo figlio. Sono già genitori di Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, 5 e 3 anni, che si godono questo scampolo di vacanza a Porto Rotondo, nella magnifica magione nel cuore della Costa Smeralda, con mamma e papà.

Federica, sposata con Luigi dal 7 ottobre 2020, dovrebbe partorire in piena estate, si parla di poche settimane. Stavolta, stando ai rumor, dovrebbe mettere al mondo una femminuccia. Intanto si prende cura dei due bimbi e gioca con loro insieme a Luigi, che sfoggia un fisico atletico tutto muscoli.

Per la coppia, entrambi 37 anni, si tratta del terzo figlio dopo Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, 5 e 3 anni. Il bebè nascerà in estate e, secondo i ben informati, stavolta arriverà una femminuccia

L’imprenditore, figlio di Silvio e Veronica Lario, lavora con le sorelle Eleonora e Barbara, 40 e 41 anni, nella holding H14, ma è anche un grande appassionato di arti marziali e un vero sportivo.