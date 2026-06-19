Luigi Berlusconi in Sardegna con la moglie: Federica Fumagalli incinta sfoggia il pancione agli sgoccioli, guarda

- Per la coppia, entrambi 37 anni, si tratta del terzo figlio dopo Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, 5 e 3 anni
- Il bebè nascerà in estate e, secondo i ben informati, stavolta arriverà una femminuccia
Momenti di relax in attesa della cicogna. Luigi Berlusconi si rilassa al sole in Sardegna, a Villa Certosa. La moglie Federica Fumagalli, al suo fianco, incinta sfoggia il pancione ormai agli sgoccioli. Gente mette la coppia ‘in dolce attesa’ in copertina.
Per i due, entrambi 37 anni, si tratta del terzo figlio. Sono già genitori di Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, 5 e 3 anni, che si godono questo scampolo di vacanza a Porto Rotondo, nella magnifica magione nel cuore della Costa Smeralda, con mamma e papà.
Federica, sposata con Luigi dal 7 ottobre 2020, dovrebbe partorire in piena estate, si parla di poche settimane. Stavolta, stando ai rumor, dovrebbe mettere al mondo una femminuccia. Intanto si prende cura dei due bimbi e gioca con loro insieme a Luigi, che sfoggia un fisico atletico tutto muscoli.
L’imprenditore, figlio di Silvio e Veronica Lario, lavora con le sorelle Eleonora e Barbara, 40 e 41 anni, nella holding H14, ma è anche un grande appassionato di arti marziali e un vero sportivo.