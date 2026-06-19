La 60enne ha un rapporto speciale con i due pargoli del Tenente Colonnello dei Carabinieri Stefano Giovino, 46 anni

“Loro sono due ragazzi sensibili. Nel periodo estivo stanno soprattutto con noi”, confida

Luisa Corna ha appena pubblicato una fiaba ambientalista, Tofu e l’isola di plastica. Intervistata da Oggi, parla del suo nuovo racconto, ma non solo. Spiega la scelta di non avere figli col marito, più giovane di lei di quasi 15 anni. “Lui li aveva già”, sottolinea. La 60enne ha un rapporto speciale con i due ragazzi del Tenente Colonnello dei Carabinieri Stefano Giovino, 46 anni.

''Lui li aveva già'': Luisa Corsa spiega la scelta di non avere figli col marito più giovane di quasi 15 anni

“Loro sono due ragazzi sensibili”, dice dei figli del compagno di vita. “Nel periodo estivo stanno soprattutto con noi. E quindi riesco a viverli ancora di più”, aggiunge Luisa, cantante e conduttrice. E sulla scelta di non averne di suoi precisa: “Lui aveva già dei figli. Nel momento in cui l’ho conosciuto, la sua più piccola aveva circa tre anni e mezzo, è venuto spontaneo per me accudire i suoi figli come fossero miei. Non ho mai sentito l’esigenza così indispensabile di avere un figlio io. Ho vissuto qualche pensiero, però non è rimasto. La mia maternità è stata appagata da loro, dal loro essere presenti”.

La 60enne ha un rapporto speciale con i due ragazzi del Tenente Colonnello dei Carabinieri Stefano Giovino, 46 anni

La Corna è legata a Giovino da quasi 13 anni: “Non mi sono più posta il problema della differenza d’età. Stiamo bene, è un dato di fatto”. Ha conosciuto i figli del carabiniere quasi subito: “Decisamente poco, Stefano voleva capire se tra di noi potesse esserci un buon feeling, ecco. Inizialmente ero un’amica, poi sono stati loro, insomma, che hanno capito che non ero solo un’amica. Sono venuti a mangiare il gelato, è stato tutto molto spontaneo”. Insieme alla sua famiglia vive da vicino l’Arma dei Carabinieri: “Si cambia spesso casa. Vivo in caserma insieme a tante altre famiglie”.