La showgirl 55enne a La Volta Buona dice la sua, la conduttrice 46enne replica: “Ma che dici?!”

Botta e risposta acceso tra le due in studio: il desiderio di genitorialità le mette a confronto

A La Volta Buona si parla del desiderio di genitorialità, che a volte genera mamme e papà ‘over’. Samantha De Grenet dice la sua. La showgirl 55enne in tv va contro chi fa figli in tarda età. “E’ un atto di egoismo”, sottolinea. Caterina Balivo non ci sta e sbotta: “Ma che dici?!”.

''Un atto di egoismo'': Samantha De Grenet in tv contro chi fa figli in tarda età e Caterina Balivo sbotta

In studio si prende in esame una coppia. Lei, 49 anni, ha già tre figli. Lui, 26 anni, no. I due hanno avuto momenti complicati, ora desiderano un figlio. “I figli non si mettono al mondo per egoismo”, spiega Samantha. “Scusami, ma tu e tuo marito l’avete fatto perché volevate…?”, replica la conduttrice 46enne. “Sì, sì, però non ci… non si può neanche accanirsi così contro natura. Io adesso sto facendo un discorso molto più più generale. Io adesso non sto parlando di lei, perché ci sono tante situazioni in giro di donne molto adulte che fanno la qualsiasi pur di rimanere incinte e poi troviamo questi bambini che hanno pochi mesi e c’hanno dei genitori molto anziani. In questo caso purtroppo, mi dispiace dirlo, metti al mondo degli orfani”.

La Balivo alla parola “orfani” sobbalza: “Ma che cosa dici, Samantha! Ci sono donne che a 30 anni perdono la vita per dei tumori, Samantha! Ma dai, non facciamo questo… Facciamo buonismo? Ma dai! Ma che cosa stai dicendo?”.

La showgirl 55enne a La Volta Buona dice la sua, la conduttrice 46enne replica: “Ma che dici?!”

Caterina si rivolge a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che sono lì. I due hanno avuto la figlia Maria quando la ballerina aveva 50 anni. “Dimentichi che accanto a te c’è Carmen Russo”, sottolinea a Samantha. I due rimangono in silenzio ma sul volto si legge il disappunto. La De Grenet prova a metterci una pezza: “Ma io non sto parlando di lei!”. “In amore non si può programmare nulla, è il presente che costruisce il futuro”, dice Carmen. “Ognuno deve amare chi gli pare, come io rispetto le vostre idee voi dovreste rispettare le mie”, sottolinea infine Samantha e la si chiude così