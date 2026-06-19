“Di lei apprezzo i valori e il modo di essere madre”, dice il 29enne sulla fidanzata 40enne

Sull’ex De Lellis: “La sua visibilità mi ha esposto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità”

Carlo Beretta si racconta al Corriere della Sera. Figlio Unico di Franco Gussalli Beretta e Umberta Gnutti, è l’erede di un impero. E’ anche il fidanzato di una notissima showgirl ed ex velina. Al quotidiano il 29enne svela il suo futuro accanto a Melissa Satta, a cui è legato da due anni. “Con lei progetti seri”, confida.

''Con lei progetti seri'': Carlo Beretta svela il suo futuro accanto a Melissa Satta, a cui è legato da due anni

Quando gli si domanda dell’ex De Lellis, Beretta dice: “La visibilità di Giulia mi ha esposto molto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità. Avevamo due personalità diverse, ma condividevamo i valori. Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto”.

Oggi è felice con Melissa, madre di Maddox, 12 anni, avuto dall’ex Boateng. “Una persona matura, siamo allineati su molte cose. In due anni di relazione non ricordo neppure un litigio. Facciamo una vita sana, ordinata, con tanto sport. Di lei apprezzo i valori e il modo di essere madre. E poi il suo essere flessibile: non è attaccata per forza a un certo stile di vita. Ho sempre avuto donne indipendenti e che non vivono di luce riflessa”, spiega Carlo.

“Di lei apprezzo i valori e il modo di essere madre”, dice il 29enne sulla fidanzata 40enne

Insieme alla Satta ha progetti per il futuro. Il rampollo svela: “Ora sono concentrato sui 500 anni dell’azienda, ma quella sul futuro insieme è una conversazione che abbiamo iniziato in modo serio. Faccio il parallelismo col lavoro: ho imparato quello che c’era da imparare, poi a un certo punto cerchi stabilità”. Smentisce il gossip secondo cui le fidanzate devono passare al vaglio della madre: “La gente la immagina che dà i voti: non è così. E’ presente, ma non ha mai tentato di condizionarmi”. La donna non ha mai avuti problemi con la differenza d’età tra il figlio e la ‘nuora': “Una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito. E hanno un figlio”.