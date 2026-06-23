''Lui ha 45 anni'': Cristiano Malgioglio in tv conferma le nozze e parla del marito di origine turca

Carla Giuni
23 Giugno 2026
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  • L’81enne aveva svelato il matrimonio a Carlo Conti durante la registrazione dei Tim Summer Hits 2026
  • A La Vita in Diretta Matano gli domanda se la notizia dei fiori d’arancio sia vera: desidera saperne di più

Cristiano Malgioglio in tv conferma le nozze e parla del marito, probabilmente di origine turca. Il cantante e paroliere 81enne aveva svelato il matrimonio a Carlo Conti durante la registrazione dei Tim Summer Hits 2026, sorprendendo tutti. A La Vita in Diretta Alberto Matano gli domanda se la notizia dei fiori d’arancio sia vera: desidera saperne di più. L’artista ufficializza e confessa: Lui ha 45 anni.

''Lui ha 45 anni'': Cristiano Malgioglio in tv conferma le nozze e parla del marito di origine turca

“Abbiamo uno scoop pazzesco, perché ieri sera a Roma, a Piazza del Popolo, dove si registravano i Tim Summer Hits, Cristiano Malgioglio ha svelato di avere un marito. A Carlo Conti ha detto di essersi sposato da poco”, afferma Matano. Poi domanda dell’unione. Cristiano così rivela: Mi sono sposato all’estero e sono molto felice. Come mi vedete? Non ho invitato gli amici. Come ero vestito? Semplice, avevo una canotta, era troppo caldo, ero normale. La cosa che mi fa impazzire è che sotto casa mia a Milano vivono dei fotografi, che mi fotografano sempre con il mio parrucchiere che ha 90 anni e pensano che sia mio marito. Ma vi pare? Il mio vero marito è più giovane, ha 45 anni”.

L’81enne aveva svelato il matrimonio a Carlo Conti durante la registrazione dei Tim Summer Hits 2026. A La Vita in Diretta Matano gli domanda se la notizia dei fiori d’arancio sia vera: desidera saperne di più

Malgioglio non soddisfa le altre curiosità dell’uomo: “Come si chiama? Ma non dico il nome, non sono Dua Lipa. Non racconto le mie cose. Anna Pettinelli c’è rimasta male, abbiamo avuto una discussione perché non l’ho invitata“.

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