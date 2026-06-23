Pamela Camassa sempre più felice con Stefano Russo: le foto dei weekend romantico in montagna, ecco dove

La showgirl 42enne è legata all’imprenditore romano dallo scorso autunno: l’addio con Filippo Bisciglia a settembre

Grazie al fidanzato è diventata una vera amante del padel: i due si sono conosciuti in campo

Pamela Camassa non nasconde più la sua gioia. La showgirl toscana, 42 anni, condivide sul suo profilo social un romantico carosello di immagini che la ritraggono insieme al fidanzato Stefano Russo durante un romantico weekend in montagna trascorso tra natura, relax e sport. Hanno scelto Ovindoli, rinomata località dell'Abruzzo.

Pamela Camassa sempre più felice con Stefano Russo: le foto dei weekend romantico in montagna

Negli scatti pubblicati si vede la coppia sorridente e affiatata mentre si gode il tempo libero, passeggia tra i paesaggi verdi e condivide momenti di complicità lontano dai riflettori. Pamela appare serena e raggiante accanto all'imprenditore romano, l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine della sua lunga storia d'amore con Filippo Bisciglia.

La relazione tra la Camassa e Russo è iniziata lo scorso autunno, poco dopo l'ufficializzazione della rottura con il conduttore di Temptation Island. L'addio tra Pamela e Filippo, insieme per ben 17 anni, era stato annunciato il 29 settembre 2025 attraverso un messaggio condiviso sui social che aveva sorpreso tutti.

La 42enne si gode il tempo libero col fidanzato

Da allora la showgirl ha voltato pagina. Già lo scorso febbraio, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, aveva confermato il nuovo momento positivo della sua vita sentimentale con parole semplici ma eloquenti: “Sì, sono felice”.

A farle battere nuovamente il cuore è stato proprio Stefano. Di lui si conosce poco, se non che è legato al circolo sportivo The Fox, ambiente frequentato anche da Pamela. Sarebbe stato proprio un campo di padel a far incrociare i loro destini. Una passione che la showgirl ha coltivato sempre di più proprio grazie al nuovo compagno, diventando una vera appassionata di questo sport.

I due hanno scelto Ovindoli, località dell'Abruzzo

Dando uno sguardo ai profili social emerge inoltre che Stefano è padre di una bambina, alla quale appare molto legato. Un dettaglio che contribuisce a delineare il ritratto di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, ma profondamente legato agli affetti familiari.