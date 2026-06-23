''Mi sono lasciata travolgere'': Angela Melillo festeggia 59 anni con le amiche più care, le foto del party

Sceglie una cena accanto al marito Cesare San Mauro, sposato nel 2022 dopo 8 anni insieme

Al tavolo anche le inseparabili Samantha De Grenet , Elenoire Casalegno e altri ospiti

Angela Melillo sulla torta mette solo un punto interrogativo gigante, ma l’anagrafe non mente. Festeggia 59 anni con le amiche più care in un noto ristorante romano. Le foto del party tra intimi le pubblica sul social. La showgirl sceglie di celebrare con una cena accanto al marito Cesare San Mauro, sposato dopo 8 anni insieme nel 2022. Con lei anche le inseparabili Samantha De Grenet ed Elenoire Casalegno, insieme ad altri ospiti.

''Mi sono lasciata travolgere'': Angela Melillo festeggia 59 anni con le amiche più care

La Melillo è raggiante ed elegantissima con indosso un abito panna dalla scollatura vertiginosa. Ha portato con sè anche il suo cagnolino. Su Instagram condivide un carosello di immagini accompagnato da un lungo post.

Sceglie una cena accanto al marito Cesare San Mauro, sposato nel 2022 dopo 8 anni insieme

Al party tante amiche, tra le quali Samantha De Grenet ed Elenoire Casalegno

“Di solito non amo festeggiare me stessa, ma questa volta, mi sono lasciata travolgere da un’ondata di affetto inaspettata e meravigliosa - scrive Angela - E’ stato un susseguirsi di sorrisi, brindisi, canzoni, sole, mare e amici cari che hanno reso questi momenti davvero speciali. E pensare che all’inizio non volevo nemmeno raggiungervi… Quanto mi sarei persa!”.

Tra gli invitati pure Luca Barbato e Brando, il marito e il figlio di samantha De Grenet

L’artista ringrazia "di cuore”, il suo amore Cesare, Samantha, Elenoire e tutti gli altri. Tra i presenti anche Luca Barbato, marito della De Grenet, e il figlio Brando. “Grazie per avermi regalato emozioni così belle e ricordi che porterò con me con tanto affetto”, sottolinea la festeggiata.