Dopo le indiscrezioni, un filmato pubblicato dall’account ufficiale del celebre programma regala l’ufficialità

Le due nuovamente insieme in tv dopo Sanremo 2011, quando Gianni Morandi le volle insieme all’Ariston

Non ci sono più dubbi. Elisabetta Canalis annuncia Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales, l’argentina torna nello show. Dopo giorni e giorni di indiscrezioni, un filmato pubblicato dall’account ufficiale del celebre programma regala l’ufficialità.

''Ladies and gentlemen ecco a voi…'': Elisabetta Canalis annuncia Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales, l’argentina torna nello show

Nel video condiviso l’ex velina 47enne, al timone del talent con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, al posto di Giulia Stabile, impegnata con la danza, usa parole di fuoco per l’argentina 41enne. “Ladies and Gentlemen, ecco a voi la bellissima, strepitosa e, lasciatemelo dire, fighissima Belen Rodriguez!”, dice la sarda durante le registrazioni della trasmissione di Canale 5, che si stanno svolgendo in questi giorni a Roma.

Belen dal canto suo condivide alcuni scatti che la vedono sul camper dove è collocato il suo camerino. Sorride raggiante. Tutti, dopo la crisi nervosa avuta lo scorso 25 maggio, la davano per sconfitta. La showgirl, che ha chiarito di essere stata lei stessa a dire di no all’Isola dei Famosi, per non allontanarsi per lungo tempo dai figli, invece sembra nuovamente in ottima forma. E torna a uno dei suoi primi amori.

Dopo le indiscrezioni, un filmato pubblicato dall’account ufficiale del celebre programma regala l’ufficialità

La Rodriguez ha presentato Tu Sì Que Vales dal 2014 al 2022. In questa edizione rinnovata, che vede la Canalis nel posto un tempo suo, sarà la protagonista del celebre spazio del lip sync karaoke. Maria De Filippi l’ha voluta accanto. Nel ruolo di giudici, oltre alla Maria nazionale, sono confermatissimi Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis.

Le due nuovamente insieme in tv dopo Sanremo 2011, quando Gianni Morandi le volle insieme all’Ariston

Elisabetta e Belen si ritrovano nuovamente insieme in tv dopo Sanremo 2011, quando Gianni Morandi le volle entrambe sue co-conduttrici all’Ariston. Tutti già scalpitano per ammirarle davanti la tv.