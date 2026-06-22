L’attrice rompe il silenzio sui social con un video dolcissimo accompagnato da una canzone d’amore

Ha tenuto la gravidanza segreta durante la promozione de Il Diavolo veste Prada 2: ora condivide la sua felicità

Una sorpresa che nessuno si aspettava: Anne Hathaway a 43 anni è incinta del suo terzo figlio. L’attrice ha scelto di annunciarlo nel modo più tenero possibile, ha deciso di condividere la bellissima notizia con i suoi follower attraverso un video pubblicato su Instagram.

Anne Hathaway a 43 anni è incinta del terzo figlio: l’annuncio a sorpresa col pancione

La star hollywoodiana ha mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, riuscendo persino a nasconderla durante l’intero tour promozionale de Il Diavolo veste Prada 2, uno dei film più attesi della stagione cinematografica. Ora ha voluto condividere la sua felicità. Nel filmato Anne appare davanti alla telecamera con le braccia incrociate sul ventre. In sottofondo risuona la romantica Baby I’m Yours di Barbara Lewis. Con un sorriso raggiante, lascia scivolare le mani, mostra il pancione ormai evidente, lo accarezza dolcemente e si allontana correndo dall’inquadratura. Per accompagnare le immagini scrive semplicemente: “x Baby, I’m yours x”. Tradotto: “Tesoro, sono tua”.

L’attrice rompe il silenzio sui social con un video dolcissimo accompagnato da una canzone d’amore

Per Anne e il marito Adam Shulman si tratta del terzo figlio. La coppia, sposata dal 2012, è già genitore di Jonathan, nato nel 2016, e di Jack, arrivato nel 2019. I due bambini hanno sempre rappresentato il centro della sua vita. Lei e il 45enne hanno costruito negli anni un rapporto solido e discreto, scegliendo di vivere il più possibile lontano dai clamori di Hollywood. Proprio per questo l’annuncio lascia a bocca aperta e manda in brodo di giuggiole i fan.