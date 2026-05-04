''Benvenuti'': l’ex ‘Cesarona’ Micol Olivieri mostra la sua nuova super casa a Roma, le immagini

“Finalmente possiamo dirvelo, era da più di un anno che cercavano casa”, rivela

“E’ stata un’avventura assurda, ci è successo di tutto, tanti pianti e delusioni, poi…”

Era da giorni che aveva voglia di svelarlo a tutti i follower. “Benvenuti”, scrive nel suo reel condiviso sui social. L’ex ‘Cesarona’ Micol Olivieri mostra la sua nuova super casa a Roma in un video accompagnato da queste parole: “Ho tanto da dirvi, ma comincio da qui. Questa è la parte 1 del racconto”.

''Benvenuti'': l’ex ‘Cesarona’ Micol Olivieri mostra la sua nuova super casa a Roma

La 33enne, ex attrice e influencer, sposata con Christian Massella dal 2014 e madre di Arya, 11 anni, e Samuel, 8, inizia un nuovo capitolo della sua esistenza in una villa alle porte della Capitale. L’abitazione dal colore chiaro è sviluppata su due livelli, lo stile è minimal e contemporaneo. Al piano terra c’è un grande open space, illuminato da vetrate che si affacciano sul giardino. I pavimenti sono in legno. Al piano superiore c’è la zona notte con la camera padronale e le camere dei ragazzi.

La 33enne, ex attrice e influencer, sposata con Christian Massella dal 2014 e madre di Arya, 11 anni, e Samuel, 8, ha acquistato col marito una villa alle porte della Capitale

L'abitazione è su due livelli, al piano terra un grande open space

Micol mostra le chiavi di casa e sottolinea: “Benvenuti a casa nostra”. “Finalmente possiamo dirvelo, era da più di un anno che cercavano casa. E’ stata un’avventura assurda, ci è successo di tutto, tanti pianti e delusioni, poi, quando sembrava impossibile, l’abbiamo vista ed era lei e ci siamo sentiti per la prima volta a casa nostra”, racconta.

Tutti si abbracciano felici: stanno ultimando i lavori per andarci al più presto a vivere

Nel video lei, il marito e i figli si abbracciano felici. Micol e Christian si stanno facendo aiutare anche dai genitori per ultimare al più presto i lavori e andare ad abitare nella nuova magione. Sono elettrizzati.