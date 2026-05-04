A Non Lo Faccio X Moda la 33enne italo-persiana lo sottolinea a gran voce alla sua ospite, Mia Ceran

“Diventerei matta se qualcuno provasse a rubarmi il posto a The Cage”, ammette

A Non Lo Faccio X Moda si parla di competizione sul lavoro e le famose ‘spintarelle’. Davanti a lei c’è Mia Ceran, conduttrice di TvTalk. Giulia Salemi nel suo podcast si sbottona e lo precisa a gran voce: mai stata raccomandata. “Ho fatto i casting”, dice alla presentatrice, abile a trasformarsi da intervistata a intervistatrice.

''Ho fatto i casting'': Giulia Salemi nel suo podcast lo precisa, mai stata raccomandata

Mia racconta che, nonostante sappia che molti ambirebbero a prendere il suo posto nella popolare trasmissione di Rai3, lei vive senza ansia, sicura delle sue capacità. Giulia la ascolta e ammette: “Diventerei matta se qualcuno provasse a rubarmi il posto a The Cage”. Parla di The Cage - Prendi e Scappa, il gioco in cui la 33enne è al fianco di Amadeus su Nove.

La Ceran la sprona a parlare, le domanda se qualcuno abbia provato a scalzarla. "Non lo so, ma non vi azzardate!”, replica Salemi. “Ma tu non sai se ci sono stati più provini?”, la incalza l’altra. “Io so che ci sono stati altri provini, penso che in totale fossimo state in tre, ma l’ho saputo dopo e menomale, perché questa cosa mi avrebbe potuto creare paranoie”, svela.

A Non Lo Faccio X Moda la 33enne italo-persiana lo sottolinea a gran voce alla sua ospite, Mia Ceran. “Diventerei matta se qualcuno provasse a rubarmi il posto a The Cage”, ammette

Mia è una ‘macchina’ e prosegue: “E pensi che la scelta che hanno preso su di te sia giusta? Le altre due persone erano persone qualificate?”. Giulia replica: “Sì erano qualificate, non faccio i nomi per galanteria, ma erano due ragazze in gamba. Ma mi hanno detto gli autori che hanno scelto me perché, per quello che cercava Amadeus, ero una spalla perfetta perché mi faccio prendere in giro e non ho paura a mettermi in quella posizione, sono sempre al servizio del conduttore. Ho fatto spiccare questa dote. Me lo dice sempre anche il mio agente: Giulia Salemi è questo, penso che la mia capacità sia l’empatia e far vedere la verità”. E aggiunge: “Anche come inviata a Pechino Express ho fatto i casting! Mai stata raccomandata”.