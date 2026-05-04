I due sono una coppia dal 2016, il 13 settembre 2024 sono diventati genitori di Leo

Il 27enne aveva fatto la proposta di matrimonio alla compagna 28enne a ottobre del 2024

Non hanno voluto la festa faraonica, come molti pensavano. Gigio Donnarumma è andato a nozze a sorpresa con Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale posta le immagini dei fiori d’arancio sui social e scrive: “Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato”.

Gigio Donnarumma è andato a nozze a sorpresa con Alessia Elefante: le immagini le posta sui social

Il 27enne e la quasi 29enne (spegnerà le candeline il prossimo 25 maggio), sono una coppia dal 2016. Il 13 settembre 2024 sono diventati genitori di Leo, a ottobre dello stesso anno lo sportivo aveva fatto la fatidica proposta alla compagna: lei aveva detto di sì.

Nei due scatti condivisi su Instagram Alessia indossa un completo bianco candido con pantaloni a palazzo, reggiseno e cappa in tulle effetto velo. Donnarumma sceglie doppio petto color tabacco e maglia bianca a girocollo.

I due sono una coppia dal 2016, il 13 settembre 2024 sono diventati genitori di Leo

Gigio e la Elefante non svelano nulla sulla cerimonia, sul luogo o sugli invitati. Dietro di loro nelle foto si intravede un tavolo apparecchiato e decorato con fiori bianchi e rosa, segno che la coppia potrebbe aver festeggiato con gli amici e i parenti più stretti. I due insieme al figlio vivono a Parigi, in Francia, dal 2021, anno in cui Gigio si è trasferito dal Milan a PSG.