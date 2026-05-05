Il 52enne e la 47enne si sono conosciuti al GF 4 e si sono sposati il 30 aprile del 2005 a Roma

Dalla loro unione sono nati due figli: Matilda, 18 anni, e Tancredi, 13 anni compiuti lo scorso febbraio

Ascanio Pacelli non lo nasconde. “Sono 21 anni che la amo”, confida a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona. Il principe in tv svela il segreto del suo matrimonio con Katia Pedrotti. Il 52enne e la 47enne si sono conosciuti al GF 4 e si sono sposati il 30 aprile del 2005 a Roma. Dal quel momento sono inseparabili. Dalla loro unione sono nati due figli: Matilda, 18 anni, e Tancredi, 13 anni compiuti lo scorso febbraio.

''Sono 21 anni che la amo'': Ascanio Pacelli in tv svela il segreto del suo matrimonio con Katia Pedrotti

Il sangue blu, nato da una nobile famiglia romana (suo bisnonno, Francesco, era il fratello di Papa Pio XII), davanti alle telecamere racconta la lunga relazione con la milanese. La loro passione, esplosa nella Casa del reality show, non si è mai sopita. Coppia amatissima, è riuscita a rimanere salda grazie a un motivo importantissimo. “Non abbiamo mai smesso di piacerci fisicamente”, rivela Ascanio.

Il 52enne e la 47enne si sono conosciuti al GF 4 e si sono sposati il 30 aprile del 2005 a Roma. Dalla loro unione sono nati due figli: Matilda, 18 anni, e Tancredi, 13 anni compiuti lo scorso febbraio

“Sono 21 anni che amo Katia - chiarisce Pacelli - Nei rapporti bisogna accettare quello che l’altro ti può dare, nel bene e nel male. Ma per noi la cosa fondamentale è che fisicamente ci piacciamo ancora molto”. Poi alla Balivo e i suoi ospiti sottolinea che il desiderio, pur cambiando, non è mai mancato. Questo ha fatto sì che non fossero in pericolo. Ascanio precisa: "Non sentiamo il bisogno di guardare altrove”.