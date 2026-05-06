Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, a nozze con Sole Galanti: è la mamma che lo porta all’altare, ecco dove, foto

Chi svela i fiori d’arancio dell’ultimogenito della showgirl 60enne, la sposa arriva in barca

Una location da sogno con dress code ‘total white’ per gli invitati: la stylist della prof. di Amici è romantica

Nessuna foto condivisa sui social, privacy massima per il giorno speciale, ma ci pensa Chi a svelare tutto. Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, è andato a nozze con Sole Galanti. Il settimanale aveva spifferato la notizia dei fiori d’arancio imminenti lo scorso marzo, il sì è arrivato durante il ponte del 1° maggio. Il 26enne, nato il 2 maggio del 2000, e la stylist si sono promessi amore eterno nel Santuario di Santa Maria della Sorresca a Sabaudia, in provincia di Latina. E’ stata la mamma a portare lo sposo all’altare.

Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, a nozze con Sole Galanti: è la mamma che lo porta all’altare, ecco dove

La sposa è arrivata al Santuario in barca, il luogo di devozione si trova sulle rive del lago di Paola. Per il matrimonio ha scelto di indossare un abito romantico con scollo drappeggiato e completato da spalline sottili. In testa ha voluto un velo corto e impalpabile.

Sono state nozze con un dress code ‘total white': a tutti gli inviati, parenti stretti e amici intimi della coppia, è stato imposto il bianco. Dopo la cerimonia, la festa è proseguita in un noto hotel sul lungomare di Sabaudia, dove è andato in scena il ricevimento.

Chi svela i fiori d’arancio dell’ultimogenito della showgirl 60enne, la sposa arriva in barca

Presenti, ovviamente, oltre alla professoressa di Amici 60enne, il marito Silvio Testi, all’anagrafe Capitta, a cui è legata dall’ormai lontano 1991, la gemella di Giorgio, Chiara, e gli altri figli della showgirl, Sara e Giovanni, 31 e 29 anni, emozionati e felici. Lorella ora spera di essere presto nonna, non vede l’ora.